لقطات من افتتاح ملعب نادي الشباب الجديد

افتُتح ملعب نادي الشباب الجديد اليوم، الذي شهد إقامة مباراة الطائي عليه كأول مباراة يخوضها الليث على ملعبه الجديد بعد تجديده وافتتاحه.

ملعب نادي الشباب

وجاء تطوير وتجديد الملعب ليخوض الليث مبارياته عليه خلال الفترة المقبلة.

ملعب الشباب الجديد يقع في الرياض ويتسع لـ 15 ألف متفرج، كما يتواجد به 200 مقعد لكبار الشخصيات في منصته الرئيسية، وتم إنشاؤه في عام 1984 وتم تجديده في آخر سنتين ليظهر اليوم بشكله الجديد أمام الجماهير.

الشباب والطائي

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الشباب والطائي، ثم في الشوط الثاني، سجل السنغالي حبيب ديالو الهدف الأول لـ الليث في الدقيقة الخمسين، ثم واصل الفريق العاصمي ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب حسين القحطاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الليث 12 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط في المركز الـ16.