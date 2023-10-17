لقطات من الأجواء لجريان السيول وهطول الأمطار غرب الطائف

وثقت مقاطع فيديو هطول أمطار غزيرة وجريان السيول على أحياء محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهرت لقطات من الأجواء مشاهد مذهلة لجريان وتدفق السيول غرب الطائف، بعد الحالة المطرية على المنطقة.

مشاهد جوية ل سيول جنوب نعمان غرب #الطايف عصر اليوم الثلاثاء ٢ ربيع اخر ١٤٤٥ #الطايف_الان

عضو المجموعة محمد البلادي pic.twitter.com/G4QNjmqBmr — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) October 17, 2023

وكان المركز الوطني لـ الأرصاد قد أصدر اليوم، 4 إنذارات حمراء للتحذير من الظواهر الجوية التي تشهدها كل من منطقتي مكة المكرمة وعسير خلال اليوم الثلاثاء.

طقس مكة

وحذر المركز من أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة خاصة محافظة العرضيات والطرق المفتوحة، تبدأ من الساعة الواحدة بعد الظهر وتستمر حتى التاسعة مساء.

وأشار المركز إلى أن الأمطار ستكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول والصواعق الرعدية.

3 إنذارات في عسير

وفي عسير أصدر المركز 3 إنذارات من أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول والصواعق الرعدية تشمل العديد من محافظات المنطقة خاصة المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل، النماص، بلقرن، أحد رفيدة، ظهران الجنوب وغيرها.

سيل رحما جنوب نعمان غرب #الطايف_الان س ٣.٣٠ م الثلاثاء ٢ ربيع اخر ١٤٤٥ #الطايف

عضو المجموعة محمد البلادي pic.twitter.com/CckGsXqmS8 — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) October 17, 2023

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.