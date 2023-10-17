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بعد هطول الأمطار على المنطقة

لقطات من الأجواء لجريان السيول وهطول الأمطار غرب الطائف

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٨ مساءً
لقطات من الأجواء لجريان السيول وهطول الأمطار غرب الطائف
المواطن - فريق التحرير

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وثقت مقاطع فيديو هطول أمطار غزيرة وجريان السيول على أحياء محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهرت لقطات من الأجواء مشاهد مذهلة لجريان وتدفق السيول غرب الطائف، بعد الحالة المطرية على المنطقة.

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وكان المركز الوطني لـ الأرصاد قد أصدر اليوم، 4 إنذارات حمراء للتحذير من الظواهر الجوية التي تشهدها كل من منطقتي مكة المكرمة وعسير خلال اليوم الثلاثاء.

طقس مكة

وحذر المركز من أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة خاصة محافظة العرضيات والطرق المفتوحة، تبدأ من الساعة الواحدة بعد الظهر وتستمر حتى التاسعة مساء.

وأشار المركز إلى أن الأمطار ستكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول والصواعق الرعدية.

3 إنذارات في عسير

وفي عسير أصدر المركز 3 إنذارات من أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول والصواعق الرعدية تشمل العديد من محافظات المنطقة خاصة المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل، النماص، بلقرن، أحد رفيدة، ظهران الجنوب وغيرها.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

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