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استعدادًا لمواجهة فنزويلا وأوروجواي

لقطات من انضمام نيمار لمعسكر منتخب البرازيل

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
لقطات من انضمام نيمار لمعسكر منتخب البرازيل
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو انضمام النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال لمعسكر منتخب بلاده، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخبي فنزويلا وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وصول نيمار

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة المنتخب الفنزويلي فجر يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت المملكة.

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ثم سيواجه المنتخب البرازيلي بعد ذلك، منتخب أوروجواي فجر الأربعاء 18 أكتوبر في تمام الثالثة صباحًا بتوقيت المملكة.

وفي توقف شهر سبتمبر الماضي، كان المنتخب البرازيلي فاز في الجولة الأولى من تصفيات مونديال 2026 على منتخب بوليفيا بخماسية لهدف، وفي لقاء الجولة الثانية فاز المنتخب البرازيلي على بيرو بهدف دون رد.

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