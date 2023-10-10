لقطات من انضمام نيمار لمعسكر منتخب البرازيل سببان وراء اعتزال هازارد كرة القدم نهائيًّا تجنب 8 عناصر غذائية لإنقاص الوزن بفاعلية كريستيانو رونالدو يُعيد رقمًا غائبًا منذ 9 سنوات مع النصر مزاد مهرجان العلا للتمور تظاهرة يقصدها المستثمرون من أنحاء العالم أوليفر كان: النصر أعاد السعادة لـ ساديو ماني محمد يُنير منزل الزميل زياد العتيبي مقتل 900 إسرائيلي و830 فلسطينيًّا حصيلة اليوم الرابع من التصعيد قانوني يوجه سؤالًا للجنة الانضباط بسبب سيرجي سافيتش قيمة دعم حساب المواطن تختلف من أسرة إلى أخرى بناء على أمرين
وثق مقطع فيديو انضمام النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال لمعسكر منتخب بلاده، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخبي فنزويلا وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة المنتخب الفنزويلي فجر يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت المملكة.
ثم سيواجه المنتخب البرازيلي بعد ذلك، منتخب أوروجواي فجر الأربعاء 18 أكتوبر في تمام الثالثة صباحًا بتوقيت المملكة.
وفي توقف شهر سبتمبر الماضي، كان المنتخب البرازيلي فاز في الجولة الأولى من تصفيات مونديال 2026 على منتخب بوليفيا بخماسية لهدف، وفي لقاء الجولة الثانية فاز المنتخب البرازيلي على بيرو بهدف دون رد.