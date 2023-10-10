لقطات من خلف الكواليس قبل انطلاق شاعر الراية

انطلقت مساء اليوم الحلقة الثانية من برنامج شاعر الراية في موسمه الثاني، فيما رصدت الكاميرا ما خلف الكواليس في مسرح المسابقة حيث يبدأ الإبداع والتألق.

ونشر الحساب الرسمي لهيئة الإذاعة والتلفزيون على منصة إكس، تجهيزات فريق البرنامج، قبل بداية ثاني أمسيات الشعر، والتي انطلقت الليلة عند الساعة 10:00 مساءً على قناة السعودية.

مسابقة شاعر الراية

شاعر الراية برنامج مسابقات شعر شعبي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، وبدأ عرض الموسم الأول منه على قناة السعودية يوم السبت 17 سبتمبر 2022، ويهدف لدعم الأدب والشعر واكتشاف المواهب، ويقدمه سعيد بن مانع ونهى نبيل.

ويشارك في البرنامج 30 شاعرًا يتنافسون في عشر حلقات تعرض على الهواء مباشرة، واختير الأمير بدر بن عبدالمحسن شخصية رمزية للبرنامج.