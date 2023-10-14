لقطات من مراحل بناء ملعب الهلال الجديد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لاستكمال عمليات بناء ملعب Kingdom Arena ملعب نادي الهلال الجديد.

وفي الوقت الحالي بدأت مرحلة تركيب الإنارة التفاعلية والشاشات الداخلية للملعب مع الاقتراب من نهاية مرحلة تركيب كامل المدرجات الداخلية ومنصة الـ Vip.

ملعب الهلال الجديد

وفي 29 سبتمبر الماضي، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن خوض نادي الهلال لمبارياته في ملعب بوليفارد هول وتسميته بملعب Kingdom Arena مقابل 40 مليون ريال سنويًّا.

وكان آل الشيخ نشر عبر حسابه في “الإنستجرام” مقطع فيديو له مع فهد بن نافل رئيس الهلال وهو يعلن خوض أزرق الرياض لمبارياته على الملعب في الفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة “إكس” أن أعمال الإنشاء في ملعب الهلال الجديد سوف تنتهي في بداية عام 2024، مما يعني أن الهلال بعد ذلك سيكون قادرًا على خوض مبارياته في ملعبه الجديد مقابل 40 مليون ريال سنويًّا وبسعة جماهيرية تصل إلى 26 ألف متفرج.

وكانت جماهير الهلال أعربت عن سعادتها بحصول النادي على حقوق اللعب في ملعب Kingdom Arena بعدما طالبت مرارًا وتكرارًا بعدم خوض أي مباريات على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.