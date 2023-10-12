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سقوط 1055 فلسطينيًّا في اليوم الخامس من القصف

لقطات موجعة لأم من غزة: أطفالي قُتلوا قبل أن يأكلوا

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٤ مساءً
لقطات موجعة لأم من غزة: أطفالي قُتلوا قبل أن يأكلوا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء العالمية، مقطع فيديو يرصد لحظات موجعة لأم فلسطينية فقدت أولادها في القصف الإسرائيلي على غزة، بعد 5 أيام متواصلة من المواجهات بين حركة حماس وحكومة تل أبيب.

أم تفقد طفليها

ونشرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، مقطع الفيديو عبر موقعها الإلكتروني، حيث تصرخ فيه الأم الفلسطينية المكلومة قائلة: أقسم بالله أن أطفالي قتلوا قبل أن يأكلوا”.

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وأضافت الأم، خلال تواجدها في مستشفى الشفاء: “أقسم بالله هذا ظلم، كفاية ظلم يا عالم”. ولم تتمالك الأم نفسها لحظة علمها بمقتل طفليها الصغيرين، في إحدى غارات الطائرات الحربية الإسرائيلية.

حصيلة القتلى الفلسطينيين

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأربعاء، سقوط 1055 قتيلًا و5184 مصابًا جراء الضربات الإسرائيلية، وبينهم مدنيون.

وقبل ذلك أعلنت حماس مقتل أكثر من 30 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي على غزة ليلًا، ما رفع حصيلة القصف الإسرائيلي وقتها إلى 950، حسبما ذكرت “فرانس برس”. ويبلغ طول القطاع الساحلي المكتظ بالسكان 40 كيلومترًا وعرضه 10 كيلومترات ويقطنه 2.3 مليون نسمة.

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