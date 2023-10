لقطات موجعة لأم من غزة: أطفالي قُتلوا قبل أن يأكلوا

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء العالمية، مقطع فيديو يرصد لحظات موجعة لأم فلسطينية فقدت أولادها في القصف الإسرائيلي على غزة، بعد 5 أيام متواصلة من المواجهات بين حركة حماس وحكومة تل أبيب.

ونشرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، مقطع الفيديو عبر موقعها الإلكتروني، حيث تصرخ فيه الأم الفلسطينية المكلومة قائلة: أقسم بالله أن أطفالي قتلوا قبل أن يأكلوا”.

وأضافت الأم، خلال تواجدها في مستشفى الشفاء: “أقسم بالله هذا ظلم، كفاية ظلم يا عالم”. ولم تتمالك الأم نفسها لحظة علمها بمقتل طفليها الصغيرين، في إحدى غارات الطائرات الحربية الإسرائيلية.

Gaza |

“I swear my kids were killed before even eating”

A mother at Shifa Hospital losing her mind after discovering that her two small kids were murdered by Israeli war planes. pic.twitter.com/LZ3mzrivNr

— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) October 10, 2023