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حصلت على عدة أوسمة وجوائز عالمية ومحلية

للعام الثاني.. نجلاء الردادي ضمن قائمة العلماء 2% الأكثر تأثيرًا عالميًّا

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٦ مساءً
للعام الثاني.. نجلاء الردادي ضمن قائمة العلماء 2% الأكثر تأثيرًا عالميًّا
المواطن - فريق التحرير

للعام الثاني على التوالي2023، تم إدراج البروفيسورة نجلاء الردادي، أستاذ النانو والكيمياء غير العضوية، ضمن قائمة العلماء 2% الأكثر تميزًا وتأثيرًا على مستوى العالم حسب تصنيف جامعة ستانفورد للعلماء.

مسيرة إنجازات

وتنفذ نجلاء بنت سعد الردادي، إنجازًا تلو الإنجاز، وكان آخر منجزاتها، إدراجها في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل العلماء والباحثين والمتميزين الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي.

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وحصلت الدكتورة نجلاء الردادي، على عدة أوسمة وجوائز عالمية ومحلية، ومن بينها وسام الابتكار والتميز من الهيئة العالمية لتبادل المعرفة بنيويورك، وجائزة التميز والإبداع في فئة الطب والعلوم ووسام الشرف للتميز العلمي في المؤتمر العالمي الرابع للجودة العلاجية المبنية على البراهين للطب النبوي في أبو ظبي، وأفضل عرض في المؤتمر الدولي الرابع للكيمياء والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية.

السيرة العلمية

وتتقلد الدكتورة نجلاء الردادي منصب أستاذ الكيمياء غير العضوية والنانو المشارك بجامعة طيبة، كلية العلوم قسم الكيمياء المدينة المنورة، وبدأت مسيرتها الأكاديمية بالحصول على بكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة الملك عبدالعزيز، وماجستير بتقدير ممتاز من جامعة الملك عبدالعزيز كلية العلوم قسم الكيمياء- جدة، ودرجة الدكتوراه بتقدير ممتاز من جامعة الملك عبدالعزيز كلية العلوم قسم الكيمياء– جدة.

أبحاث عالمية

نشرت الدكتورة نجلاء الردادي عدة أبحاث في مجال تحضير المتراكبات مع معادن كالبلاتين والبالديوم والذهب والروثينيوم وتطبيقاتها في علاج الأورام السرطانية، وأيضًا في مجال تحضير جسيمات النانو من مواد صديقة للبيئة كعجوة المدينة وتطبيقاتها في علاج الأورام السرطانية، وكذلك لها اهتمامات بحثية في مجال تحضير جسيمات النانومترية الضوئية من المتراكبات وتطبيقاتها في علاج الأورام السرطانية. وشاركت في العديد من المؤتمرات والندوات داخل المملكة وخارجها.

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