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في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026

لماذا تتمنى جماهير الأرجنتين خسارة البرازيل ضد فنزويلا؟

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٦ مساءً
لماذا تتمنى جماهير الأرجنتين خسارة البرازيل ضد فنزويلا؟
المواطن - محمد سمعه

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تترقب جماهير الأرجنتين، مباراة البرازيل ضد فنزويلا التي تقام فجر الغد في تمام الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت السعودية، بعد ساعة ونصف من انطلاقة مباراة راقصي التانجو ضد باراجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وستنطلق مباراة راقصي التانجو ضد باراجواي فجر الغد في الثانية بتوقيت السعودية، بينما تبدأ مباراة البرازيل ضد فنزويلا في الثالثة والنصف.

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ترتيب منتخبي البرازيل والأرجنتين

البرازيل قبل مواجهة فنزويلا تحتل المركز الأول في التصفيات برصيد 6 نقاط كذلك منتخب راقصي التانجو ثانيًا في الترتيب برصيد 6 نقاط لكن منتخب البرازيل متفوق في فارق الأهداف.

منتخب البرازيل
لاعبو البرازيل – المصدر @CBF_Futebol

خسارة منتخب البرازيل ضد فنزويلا، وفوز منتخب الأرجنتين على باراجواي يصعد بمنتخب راقصي التانجو للمركز الأول في التصفيات، ويجعل المنتخب البرازيلي يتراجع للمركز الثاني.

وتبدأ مباريات الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال اليوم بمواجهة منتخب كولومبيا لمنتخب أوروجواي في الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وفي مباريات الغد، تقام مباراتان في الثانية فجرًا وهما “الأرجنتين ضد باراجواي” و”بوليفيا ضد الإكوادور”، بينما في الثالثة فجرًا تقام مباراة ” تشيلي ضد بيرو” وفي الثالثة والنصف مباراة البرازيل ضد فنزويلا.

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