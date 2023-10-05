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المباراة تنطلق غدًا بينهما في تاسع جولات دوري روشن

لمن الأفضلية في أكتوبر بديربي الاتحاد ضد الأهلي ؟

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
لمن الأفضلية في أكتوبر بديربي الاتحاد ضد الأهلي ؟
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية، غدًا ديربي الاتحاد ضد الأهلي الشهير بديربي جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتنطلق المباراة غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “الجوهرة المشعة” عبر قناة SSC 1 HD.

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الاتحاد ضد الأهلي في أكتوبر

ولعب الاتحاد مع الأهلي 6 مرات من قبل في شهر أكتوبر، حيث فاز الاتحاد في 3 مباريات وفاز الأهلي مرتين، وحسم التعادل السلبي مباراة واحدة فقط.

ويتواجد الاتحاد حاليًّا في المركز الثالث في ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، أما الأهلي فيتواجد في المركز السادس برصيد 16 نقطة.

الاتحاد ضد الأهلي - 2

ويسير العميد بشكل مميز قبل مباراة الاتحاد والأهلي، حيث نجح في تحقيق 6 انتصارات، وتعادل مرة وخسر أخرى، وتمكن من إحراز 18 هدفًا، كما يُعد الأقوى دفاعيًّا بعد استقباله لـ5 أهداف فقط خلال أول 8 جولات.

على الجانب الآخر، حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 5 انتصارات، وتعادل مرة، وخسر مباراتين في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 16 هدفًا، ولكنه يُعاني دفاعيًّا، حيث اهتزت شباكه 13 مرة.

الاتحاد ضد الأهلي - 1

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