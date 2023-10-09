لها 4 فوائد .. سر تدرب نجوم المنتخب السعودي بأقنعة الأكسجين

دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحت قيادة الإيطالي روبيرتو مانشيني، تدريباته في معسكر البرتغال استعدادًا لفترة التوقف الدولية الحالية في أكتوبر.

تدريبات المنتخب السعودي

وظهر نجوم الأخضر في تدريبات اليوم، بأقنعة أكسجين أثارت الجدل وجعلت الكثيرين يتساءلون عن سبب ارتداء لاعبي الأخضر لها وما الفائدة منها.

وذكرت تقارير أن ارتداء اللاعب لأقنعة نقس الأكسجين تحقق له 4 فوائد في التدريبات وهي “رفع مستوى الأداء البدني، تكبير سعة الرئتين، تزيد من قدرة التحمل، تحسين عمل القلب والأوعية الدموية”.

ويُحاكي التدرب بهذا القناع، التدريب في المرتفعات حيث من الممكن تحديد الارتفاع حسب الصمامات ما بين 3000 حتى 18000 قدم.

التدريب بالقناع كذلك يتراوح من 5 إلى 7 دقائق، كما أن تدريب القناع مثله مثل التدرب في المرتفعات، حيث يحدث نقص في معدل أوكسجين الدم، وهذا يؤدي إلى إنتاج مزيد من هرمون “الإريثروبويتين” وهو هرمون تنتجه الكلى ويعزز قدرة الجسم على الأداء الرياضي كما له دور أساسي في إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين من الرئتين لبقية الجسم.

يذكر أن نجوم ريال مدريد الإسباني أول فريق في أوروبا يظهر بتدريبات الأقنعة وكان ذلك في عام 2021.