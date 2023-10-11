لوكاكو: الدوري السعودي سيصبح من الأفضل في العالم

كشف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، البلجيكي روميلو لوكاكو عن سبب رفضه للانتقال إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لوكاكو يكشف سبب رفض عرض الهلال

وعلق لوكاكو على العرض الذي تلقاه من الهلال في شهر يوليو الماضي، قائلًا: “أنا فخور باهتمام النادي بالتعاقد معي، ولكن بعد المحادثات الأولى لم أكن مقتنعًا بالانضمام إلى الفريق”.

وأضاف لوكاكو خلال تصريحاته التي نقلها خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو: “الهلال هو أكبر ناد في الشرق الأوسط والدوري السعودي سيصبح من الأفضل في العالم، ولكنني لم أكن مستعدًا لمغادرة أوروبا”.

وكان نادي الهلال قد دخل في مفاوضات مع تشيلسي، من أجل التعاقد مع النجم البلجيكي، وقدم له أكثر من عرض، إلا أنه فضل الاستمرار في أوروبا، ليتم التعاقد مع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

التألق مع روما

وانضم النجم البلجيكي صاحب الـ30 عامًا، إلى صفوف روما في الميركاتو الصيفي، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد حتى صيف عام 2024.

وشارك لوكاكو في 8 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، ونجح في تسجيل 7 أهداف، محققًا بذلك النسبة الأفضل في مسيرته، منذ أن لعب في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى منذ موسم 2011\ 2012.