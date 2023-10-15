لوكاكو قد ينتقل لدوري روشن في الصيف

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يحظى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، البلجيكي روميلو لوكاكو، باهتمام من أندية دوري روشن السعودي، للانتقال إلى صفوفها في الصيف.
وأكد موقع “كاليتشو ميركاتو” الإيطالي، اليوم الأحد، أن نادي تشيلسي الإنجليزي سيطلب الحصول على 40 مليون يورو مقابل الموافقة على رحيل لوكاكو في الصيف، بعد استعادته لمستواه مع روما والمنتخب البلجيكي.
وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن هذا المبلغ سيكون مرتفعًا للغاية على نادي روما، خاصة في حالة الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وفي هذه الحالة؛ ستكون الوجهة الجديدة للاعب البلجيكي هي دوري روشن السعودي.
وكان نادي الهلال قد دخل في مفاوضات مع تشيلسي، من أجل التعاقد مع لوكاكو، وقدم له أكثر من عرض، إلا أنه فضل الاستمرار في أوروبا ليتم التعاقد مع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش.
وانضم النجم البلجيكي صاحب الـ30 عامًا، إلى صفوف روما في الميركاتو الصيفي، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد حتى صيف عام 2024.
وشارك لوكاكو في 8 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، ونجح في تسجيل 7 أهداف، محققًا بذلك النسبة الأفضل في مسيرته، منذ أن لعب في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى منذ موسم 2011\ 2012.