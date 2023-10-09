لوكاكو يستعيد بريقه مع روما

يُقدم النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليحقق رقمًا مميزًا.

تألق لوكاكو مع روما

وانضم لوكاكو إلى صفوف روما في الميركاتو الصيفي، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد حتى صيف عام 2024.

وشارك النجم البلجيكي في 8 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، ونجح في تسجيل 7 أهداف، وكان آخرهم ثنائيته في شباك كالياري بالأمس، ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، اليوم الاثنين، إلى أن لوكاكو صاحب الـ30 عامًاـ لديه متوسط دقائق\ أهداف مميز مع روما في موسم 2023\ 2023، حيث ينجح في تسجيل هدف كل 87 دقيقة لعب.

ولفتت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن هذه النسبة هي الأفضل لروميلو لوكاكو في مسيرته، منذ أن لعب في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى منذ موسم 2011\ 2012.

روما في الدوري الإيطالي

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 11 نقطة، من الفوز في 3 مباريات والخسارة مثلهم، وتعادل مرتين، ونجح في تسجيل 19 هدفًا، واستقبل 12 هدفًا.