Icon

ليونيل ميسي قد ينضم لدوري روشن في الميركاتو الشتوي Icon الأمن العام بالمرصاد لممارسي التسول في مكة المكرمة Icon لوكاكو يستعيد بريقه مع روما Icon عبدالعزيز بن سلمان : دول المنطقة تواجه تحديات Icon أبرز شروط فيفا لاستضافة كأس العالم Icon أولياء أمور يقيّمون نظام الفصول الثلاثة Icon مباراة ضمك والحزم الأكثر دقائق لعب فعلية Icon الكشف عن تفاصيل ملف ترشّح السعودية لاستضافة مونديال 2034 قريبًا Icon ساعات تفصلنا عن إيداع حساب المواطن شاملًا الدعم الإضافي Icon رباعي الهلال يقود التشكيل المثالي بالجولة الـ9 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تسجيله لـ7 أهداف

لوكاكو يستعيد بريقه مع روما

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٧ مساءً
لوكاكو يستعيد بريقه مع روما
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يُقدم النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليحقق رقمًا مميزًا.

تألق لوكاكو مع روما

وانضم لوكاكو إلى صفوف روما في الميركاتو الصيفي، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد حتى صيف عام 2024.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان يصل إلى الرياض قادماً من نيوم

الملك سلمان يصل إلى الرياض قادماً من نيوم

نيمار يسجل هدفه الأول آسيويًّا

نيمار يسجل هدفه الأول آسيويًّا

لوكاكو
النجم البلجيكي – المصدر @ASRomaEN

وشارك النجم البلجيكي في 8 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، ونجح في تسجيل 7 أهداف، وكان آخرهم ثنائيته في شباك كالياري بالأمس، ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

لوكاكو
النجم البلجيكي – المصدر @ASRomaEN

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، اليوم الاثنين، إلى أن لوكاكو صاحب الـ30 عامًاـ لديه متوسط دقائق\ أهداف مميز مع روما في موسم 2023\ 2023، حيث ينجح في تسجيل هدف كل 87 دقيقة لعب.

ولفتت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن هذه النسبة هي الأفضل لروميلو لوكاكو في مسيرته، منذ أن لعب في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى منذ موسم 2011\ 2012.

لوكاكو
النجم البلجيكي – المصدر @ASRomaEN

روما في الدوري الإيطالي

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 11 نقطة، من الفوز في 3 مباريات والخسارة مثلهم، وتعادل مرتين، ونجح في تسجيل 19 هدفًا، واستقبل 12 هدفًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالله الشربتلي يتوج بالذهب في هانغتشو 2022
آخر الاخبار

عبدالله الشربتلي يتوج بالذهب في هانغتشو 2022

آخر الاخبار
أمانة جدة وجمعية العمران يطلقان مبادرة جائزة الأسطح الخضراء للمباني
السعودية اليوم

أمانة جدة وجمعية العمران يطلقان مبادرة جائزة...

السعودية اليوم
ضبط بدل ورتب عسكرية في محلات مخالفة بالرياض
السعودية اليوم

ضبط بدل ورتب عسكرية في محلات مخالفة...

السعودية اليوم
فرق إنقاذ سعودية وبريطانية للبحث عن ناجين وسط أنقاض زلزال المغرب
السعودية اليوم

فرق إنقاذ سعودية وبريطانية للبحث عن ناجين...

السعودية اليوم
بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام ليفركوزن
الرياضة

بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام...

الرياضة
تشافي يبحث عن الفوز الـ50 بالدوري الإسباني
الرياضة

تشافي يبحث عن الفوز الـ50 بالدوري الإسباني

الرياضة
ضربات متلاحقة لمهربي ومروجي المخدرات في 4 مناطق
أخبار أمنية

ضربات متلاحقة لمهربي ومروجي المخدرات في 4...

أخبار أمنية
رومارينيو وحمدالله يقودان الاتحاد ضد سباهان
آخر الاخبار

رومارينيو وحمدالله يقودان الاتحاد ضد سباهان

آخر الاخبار