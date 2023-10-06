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ضمن برنامج التعليم المستمر

لويس كاسترو يُحاضر المدربين الوطنيين

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٨ مساءً
لويس كاسترو يُحاضر المدربين الوطنيين
المواطن - فريق التحرير

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يلقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي لويس كاسترو، محاضرة لتطوير المدربين الوطنيين، وذلك ضمن برنامج التعليم المستمر.

لويس كاسترو يلقي محاضرة فنية للمدربين

وأوضح حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على منصة “إكس”، أن محاضرة لويس كاسترو للمدربين الوطنيين ستكون يوم السبت الموافق 14 أكتوبر الجاري، عند الساعة الرابعة مساء في نادي النصر بالرياض.

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ومن المقرر أن تتناول محاضرة المدير الفني البرتغالي العناصر الأساسية لبناء البرنامج التدريبي ومفاتيح الإدارة الفنية للمباريات، بالإضافة إلى الأسئلة والنقاش مع المدربين الوطنيين.

لويس كاسترو
كاسترو – المصدر @AlNassrFC

النصر يتألق مع كاسترو

ويتولى لويس كاسترو تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منذ شهر يوليو الماضي، ويُقدم العالمي أداء مميزًا معه، حيث نجح في التتويج بلقب البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.

النصر بطل كأس الملك سلمان للأندية
جانب من تتويج النصر – المصدر @AlNassrFC

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة، كما يتصدر ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا، بعد تحقيقه الفوز في أول جولتين.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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