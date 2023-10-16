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الإعلان عن تطوير 3 فنادق تماشيًا مع روعة المنطقة

ليجا وجهة سياحية جديدة مستدامة تجمع بين جمال الطبيعة والتصاميم الفريدة

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٤ مساءً
ليجا وجهة سياحية جديدة مستدامة تجمع بين جمال الطبيعة والتصاميم الفريدة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أعلن مجلس إدارة مدينة نيوم،، عن تطوير “ليجا”، وهي الوجهة السياحية الجديدة المستدامة التي يتم بناؤها في شمال غرب المملكة العربية السعودية، مما يزيد من تعزيز وإثراء عروض السياحة البيئية في السعودية.

أسطورة ليجا تصبح حقيقة

وتقع ليجا في مدينة نيوم، وهي تلك المنطقة التي أوردتها الكثير من قصص التاريخ والأساطير، وتبدأ من ساحل خليج العقبة ومياهه الجذابة في الغرب، ثم تتجه نحو الداخل لتشكل واديًا طبيعيًا رائعًا منحوتًا بين الجبال التي يبلغ ارتفاعها 400 متر والتي تم بناؤها على مدى قرون طويلة من قبل قوة الطبيعة والماء، بحسب موقع كونستراكشن وويك” constructionweek المختص بأعمال البناء والتطوير بالشرق الأوسط.

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ويعتمد مشروع ليجا على التزام نيوم المستمر بأن تصبح وجهة متعددة الأوجه وتدعم جهود السعودية لبناء صناعة سياحة قوية ومستدامة في إطار الرؤية السعودية 2030. تماشيًا مع استراتيجية نيوم لتخصيص غالبية أراضيها عبر وجهاتها ومدنها كمحمية طبيعية، وسيتم الحفاظ على 95٪ من طبيعة ليجا وستجمع بين التصميم البيئي المبتكر وتقنيات البناء لضمان اندماج التطوير بسلاسة مع المناظر الطبيعية.

تصاميم فنادق ليجا

وأوضح الموقع المختص بتصاميم البناء والتعمير، أنه تم تصميم فنادق Leyja الثلاثة بذكاء شديد من قبل مهندسين معماريين رائدين عالميًا لاستكمال روعة الطبيعة المحيطة بها، والعمل بشكل مستدام، وتقديم تجارب متميزة. وستوفر الفنادق الثلاثة 120 غرفة وجناحًا أنيقًا.

سيقدم Leyja مجموعة واسعة من التجارب والأنشطة الراقية، بما في ذلك المطاعم الفاخرة والمطاعم المعاصرة التي يقدمها الطهاة المشهورون عالميًا.

أهم الأنشطة السياحية في ليجا

تعد المرافق الصحية والمسابح اللامتناهية فوق أسطح الفنادق الثلاثة من الميزات الرئيسية أيضًا. حيث ينتظر الضيوف جولات مشي واسعة النطاق بصحبة مرشدين في الوادي، ومسارات المشي لمسافات طويلة وسط المناظر الطبيعية الجبلية الخلابة، مع توفير ركوب الدراجات الجبلية وتسلق الجبال لأولئك الذين يبحثون عن المغامرة.

وجرى تصميم أولى هذه الفنادق بطريقةٍ مبتكرة لعشاق المغامرات الشيقة، حيث تتدرج أجزاؤه صعوداً على حواف الوادي بانسجامٍ كاملٍ مع التضاريس الطبيعية المحيطة دون إحداث تغييرات في معالمها، وسيتيح الفندق بموقعه الفريد على قمة الوادي وجنباته المجال لممارسة رياضة تسلق الصخور، وغيرها من التجارب المثيرة في المنطقة المحيطة.

مزايا فنادق ليجا

ويقع الفندق الثاني على مرتفعٍ صخري ويحتل مكاناً بارزاً في قلب أكبر واحة في الوادي، كما أنَّه يعد بوابةً لاستكشاف الوادي الممتد في المنطقة. ويمكن الوصول إلى مدخل الفندق عبر درجٍ صاعد من أسفل الوادي في رحلةٍ تزخر بالإطلالات الفريدة على الوادي وجمالياته المتنوعة، أما الفندق الثالث فهو عبارة عن ملاذٍ صحي للاسترخاء وتجديد النشاط وسط الهدوء والطبيعة الساحرة.

وتتميز واجهة الفندق بمراياها العاكسة ذات التقنيات العالية، التي تبرز جمال المناظر الطبيعية المحيطة ومنحدرات الوادي، ما يسمح بمرور المجرى الطبيعي للوادي عبر الفندق، الأمر الذي يوفر للزوار تجربةً فريدة وتفاعلية مع الطبيعة.

وتعد ليجا هي أحدث مشروع تطوير لشركة نيوم وتأتي بعد الإعلان عن المناطق الرئيسية للمشروع، بما في ذلك جزيرة سندالة الفاخرة؛ ومدينة THE LINE، وتروجينا، وأوكساجون، وهي المدينة الصناعية التي تعد موطن الصناعات المتقدمة والنظيفة في نيوم.

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