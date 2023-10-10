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اللاعب الأرجنتيني يدرس الرحيل عن الفريق الأمريكي

ليس لدوري روشن .. إنتر ميامي يُرحب بإعارة ليونيل ميسي

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ صباحاً
ليس لدوري روشن .. إنتر ميامي يُرحب بإعارة ليونيل ميسي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي إنتر ميامي الأمريكي لن يمانع رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عنه خلال الفترة المقبلة ولكن على سبيل الإعارة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة Sport الإسبانية المقربة من نادي برشلونة الإسباني، أن ميسي قد ينضم للبارشا على سبيل الإعارة من إنتر ميامي بداية من يناير المقبل حتى نهاية موسم 2023/ 2024، وذلك بسبب انطلاقة بداية منافسات الدوري الأمريكي في فبراير المقبل.

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رغبة ليونيل ميسي

وكانت بعض التقارير تحدثت عن وجود رغبة من بعض أندية دوري روشن السعودي في ضم ميسي مجددًا في يناير المقبل لكن النجم الأرجنتيني والمتوج بكأس العالم ديسمبر الماضي مع بلاده سيرحب بالانتقال لبرشلونة.

جدير بالذكر أن ميسي كان فاز مع فريق إنتر ميامي ببطولة كأس الدوريات الأمريكي وفاز بلقب هداف البطولة، كما سجل مع ميامي 11 هدفًا في 13 مباراة.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @InterMiamiCF

أول خسارة لإنتر ميامي بحضور ميسي

وفي فجر أول أمس الأحد، كان إنتر ميامي خسر أمام نادي سينسيناتي بنتيجة 1/ 0 ضمن منافسات المجموعة الشرقية من بطولة الدوري الأمريكي، حيث خسر ميامي فرصة التأهل للأدوار الإقصائية قبل جولتين على نهاية الدور التمهيدي.

وكان اللاعب الأرجنتيني ألفارو باريال سجل الهدف الوحيد لفريق سينسيناتي في الدقيقة الـ79 من عمر المباراة.

وتُعد مباراة الأحد هي أول هزيمة لنادي إنتر ميامي أثناء مشاركة ليونيل ميسي، حيث لم ينجح في مساعدة فريقه على نيل بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية.

ويحتل نادي ميامي المركز الـ 27 في جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 33 نقطة.

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