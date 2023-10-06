ليفربول يتخطى عقبة سانت جيلواز بثنائية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي فوزًا ثمينًا على ضيفه سانت جيلواز البلجيكي بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

وسجل الريدز الهدف الأول عبر اللاعب الهولندي ريان جرافينبيرش في الدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول.

ليفربول يضرب بثنائية

وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، واصل الريدز ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر نجمه البرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقة الـ90.

ويحتل الريدز صدارة المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط من فوزين على كل من لاسك لينز النمساوي وفريق سانت جيلواز.