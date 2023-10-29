ليفربول يدعم لويس دياز بعد اختطاف عائلته

حرص نادي ليفربول الإنجليزي على دعم نجم الفريق الأول لكرة القدم، الكولومبي لويس دياز، بعد تعرض عائلته للاختطاف في بلاده.

ليفربول يُساند دياز

وذكر ليفربول، في بيان رسمي: “يؤكد النادي أنه على علم بالأزمة المتعلقة بعائلة لويس دياز في كولومبيا، ونتمسك بأمل كبير أن يتم حل هذه المسألة بأمان وفي أقرب فرصة ممكنة”.

وواصل نادي ليفربول بيانه عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، قائلًا: “في هذه الأثناء، ستظل رعاية مصالح اللاعب هي أولويتنا المباشرة”.

اختطاف عائلة لويس دياز

وكان خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، الإيطالي فابريزيو رومانو، قد كشف عن تعرض والدي لويس دياز للاختطاف في كولومبيا، وهو ما دفع الشرطة للتحرك من أجل استعادتهما بأسرع وقت ممكن.

وأشار فابريزيو رومانو، بعد ذلك بفترة وجيزة، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أنه تم إطلاق سراح والدة اللاعب وعودتها بأمان دون زوجها، حيث تُكثف الشرطة جهودها من أجل تحريره.

وجاءت أزمة اختطاف عائلة اللاعب الكولومبي، قبل ساعات من مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد نظيره نوتنجهام فورست، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.