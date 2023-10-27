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ضمن منافسات الدوري الأوروبي

ليفربول يواصل تألقه ويكتسح تولوز بخماسية

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ صباحاً
ليفربول يواصل تألقه ويكتسح تولوز بخماسية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة ليفربول ضد تولوز ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي، وانتهت المباراة بفوز الريدز بنتيجة 5- 1.

تقدم ليفربول ضد تولوز

وبدأت مباراة ليفربول ضد تولوز بشكل سريع، ونجح ديوجو جوتا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة التاسعة، وأطلق نونيز تسديدة قوية، تألق حارس المرمى ريستيس وأبعدها عند الدقيقة 14.

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ليفربول ضد تولوز
جانب من المباراة – المصدر @LFC

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تولوز في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 16، عن طريق دالينجا بعد تمريرة مميزة من دونوم، وسدد رايان جرافينبرتش كرة قوية، تصدى لها الحارس عند الدقيقة 27.

وسجل وواتارو إندو الهدف الثاني برأسية عند الدقيقة 30 بعد عرضية من أرنولد، وأحرز نونيز الهدف الثالث عند الدقيقة 34 من تسديدة، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم ليفربول ضد تولوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ليفربول
لاعبو الفريق – المصدر @LFC

الريدز يواصل التألق

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أهدر تولوز فرصة تقليص الفارق، بعدما انفرد سوازو بالمرمى وسدد الكرة بطريقة غريبة، قبل أن يحرز جرافبيرتش الهدف الرابع عند الدقيقة 65 بعد مراوغته للحارس.

وهدأت المباراة، قبل أن ينجح البديل محمد صلاح في تسجيل الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول ضد تولوز، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي.

ليفربول في الدوري الأوروبي
لاعبو الفريق – المصدر @LFC

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