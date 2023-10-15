Icon

جدل بشأن مستقبل متعب الحربي مع الشباب Icon رحيل جيزيل خوري وجه الإعلام اللبناني الباسم Icon ليفربول يُحدد بديل محمد صلاح Icon تاليسكا يتفوق على نيمار ويحصد جائزة آسيوية Icon 11 لاعبًا من الأخضر يواجهون مالي للمرة الثانية Icon تحسن ملموس في درجات الحرارة بدءاً من الثلاثاء Icon جيسوس يُحاضر المدربين الوطنيين Icon فهد المولد يقترب من اقتحام قائمة خاصة مع الأخضر Icon السديس: استديو رئاسة الشؤون الدينية نقلة رقمية لإيصال رسالة القرآن الوسطية عالميًا Icon إنذار أحمر .. أمطار غزيرة على 4 محافظات بمنطقة مكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد ارتباط اسمه بالاتحاد

ليفربول يُحدد بديل محمد صلاح

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
ليفربول يُحدد بديل محمد صلاح
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقرت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، على التعاقد مع أحد النجوم البارزين في أوروبا، تحسبًا لرحيل النجم المصري محمد صلاح إلى دوري روشن السعودي.

ليفربول يسعى لضم ليروي ساني

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية: “نادي ليفربول مستعد لتقديم عرض قياسي من أجل التعاقد مع نجم بايرن ميونيخ، الألماني ليروي ساني، لتعويض الرحيل المحتمل لمحمد صلاح”.

قد يهمّك أيضاً
تضاعف عدد الأثرياء المالكين لأكثر من 100 مليون دولار حول العالم

تضاعف عدد الأثرياء المالكين لأكثر من 100 مليون دولار حول العالم

قذائف إسرائيلية تستهدف معبر رفح للمرة الثانية

قذائف إسرائيلية تستهدف معبر رفح للمرة الثانية

بايرن ميونيخ
الألماني ساني

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن المدرب الألماني يورجن كلوب، معجب بساني ويدفع النادي لشرائه برسوم ضخمة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول خلال الفترة المقبلة.

وكان ليروي ساني أحد النجوم البارزين في صفوف مانشستر سيتي، قبل أن ينضم إلى بايرن ميونيخ في عام 2020، مقابل 60 مليون يورو، وذلك بسبب رغبة اللاعب في المشاركة باستمرار في المباريات.

ليروي ساني
ساني مع السيتي

رحيل محمد صلاح المحتمل

وكان نادي الاتحاد يرغب في التعاقد مع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الماضي، وقدم عرضًا وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إدارة ليفربول والمدرب يورجن كلوب تمسكا باستمراره.

وتُشير التقارير إلى احتمالية عودة نادي الاتحاد للتفاوض على ضم محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أو الانتظار للصيف وحسم الصفقة، خاصة أن عقده مع ليفربول ينتهي في صيف عام 2025.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC_Arabic

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خدمات ميدانية تواكب أكثر من 5 ملايين مُصلٍّ بالمسجد النبوي
السعودية اليوم

خدمات ميدانية تواكب أكثر من 5 ملايين...

السعودية اليوم
مواصلة الانتصارات شعار مباراة الفيحاء ضد الاتحاد
آخر الاخبار

مواصلة الانتصارات شعار مباراة الفيحاء ضد الاتحاد

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة EY
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة EY

وظائف
الأخدود يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الرائد
الرياضة

الأخدود يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الرائد

الرياضة
فعاليات وألعاب نارية.. أهالي حفر الباطن يحتفون باليوم الوطني
السعودية اليوم

فعاليات وألعاب نارية.. أهالي حفر الباطن يحتفون...

السعودية اليوم
مجلس إدارة فاديكو يقرر توزيع 1.7 مليون ريال أرباحاً نقدية
السوق

مجلس إدارة فاديكو يقرر توزيع 1.7 مليون...

السوق
انطلاق بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز
آخر الاخبار

انطلاق بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل

وظائف