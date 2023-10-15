ليفربول يُحدد بديل محمد صلاح

استقرت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، على التعاقد مع أحد النجوم البارزين في أوروبا، تحسبًا لرحيل النجم المصري محمد صلاح إلى دوري روشن السعودي.

ليفربول يسعى لضم ليروي ساني

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية: “نادي ليفربول مستعد لتقديم عرض قياسي من أجل التعاقد مع نجم بايرن ميونيخ، الألماني ليروي ساني، لتعويض الرحيل المحتمل لمحمد صلاح”.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن المدرب الألماني يورجن كلوب، معجب بساني ويدفع النادي لشرائه برسوم ضخمة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول خلال الفترة المقبلة.

وكان ليروي ساني أحد النجوم البارزين في صفوف مانشستر سيتي، قبل أن ينضم إلى بايرن ميونيخ في عام 2020، مقابل 60 مليون يورو، وذلك بسبب رغبة اللاعب في المشاركة باستمرار في المباريات.

رحيل محمد صلاح المحتمل

وكان نادي الاتحاد يرغب في التعاقد مع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الماضي، وقدم عرضًا وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إدارة ليفربول والمدرب يورجن كلوب تمسكا باستمراره.

وتُشير التقارير إلى احتمالية عودة نادي الاتحاد للتفاوض على ضم محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أو الانتظار للصيف وحسم الصفقة، خاصة أن عقده مع ليفربول ينتهي في صيف عام 2025.