ليونيل ميسي الهداف التاريخي لتصفيات أمريكا الجنوبية

واصل النجم ليونيل ميسي، تألقه اللافت مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وسجل ثنائية في شباك بيرو، ليتصدر قائمة مميزة.

فوز منتخب الأرجنتين ضد بيرو

ولعب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ضد بيرو، فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية، ونجح التانجو في الفوز بهدفين دون رد سجلهما ليونيل ميسي.

ليونيل ميسي الهداف التاريخي

وأشارت صحيفة “سبورت”، إلى أن ميسي تصدر قائمة هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، بالتساوي مع الأوروغوياني نيكولاس دي لا كروز، كما بات الهداف التاريخي للتصفيات برصيد 31 هدفًا.

ولفتت الصحيفة الكتالونية، إلى أن ليونيل ميسي كان يتقاسم صدارة الهدافين التاريخيين لتصفيات أمريكا الجنوبية مع الأوروغوياني لويس سواريز بـ29 هدفًا لكل منهما، قبل أن يخطف النجم الأرجنتيني الصدارة.

هدافو تصفيات أمريكا الجنوبية

وينفرد ليونيل ميسي بصدارة هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية عبر التاريخ بـ31 هدفًا، ثم لويس سواريز، يليه البوليفي مارسيلو مورينو مارتينز برصيد 22 هدفًا، ثم التشيلي أليكسيس سانشيز صاحب الـ20 هدفًا.

ويتواجد هيرنان كريسبو في المركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين لتصفيات أمريكا الجنوبية، بعدما سجل 19 هدفًا مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، يليه الأوروغوياني إدينسون كافاني صاحب الـ18 هدفًا.