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قبل بداية الموسم الجديد بأمريكا

ليونيل ميسي قد ينضم لدوري روشن في الميركاتو الشتوي

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٠ مساءً
ليونيل ميسي قد ينضم لدوري روشن في الميركاتو الشتوي
المواطن - فريق التحرير

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عاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، الأمريكي ليونيل ميسي إلى اهتمامات أندية دوري روشن السعودي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

اهتمام سعودي بضم ليونيل ميسي

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن النهاية الحزينة لفريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي؛ لا تزال تثير الكثير من الجدل بشأن مستقبل ليونيل ميسي في الموسم الحالي.

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وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي في التأهل إلى التصفيات النهائية من الدوري الأمريكي، ما سيجعل ميسي في فترة راحة تقترب من 5 أشهر حتى بداية الموسم الجديد في الولايات المتحدة.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @InterMiamiCF

ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أن أندية دوري روشن السعودي عادت لتحاول من جديد الحصول على خدمات ليونيل ميسي، حيث يُعد هدفًا رئيسيًا لهم، وذلك على الرغم من عدم وجود عرض رسمي على الطاولة حتى الآن.

وأوضحت أن فكرة الأندية السعودية ستكون الاستفادة من خدمات ميسي حتى بداية الموسم الجديد بالدوري الأمريكي، أي أن التعاقد معه سيكون على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي وحتى نهاية الموسم.

ميسي
ميسي – المصدر @InterMiamiCF

محاولات هلالية لضم ميسي

وكان نادي الهلال قد دخل في مفاوضات مع ليونيل ميسي، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، إلا أنه فضل الانتقال إلى إنتر ميامي.

ميسي في مباراة إنتر ميامي ضد ناشفيل
ميسي

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