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كأفضل لاعب في العالم عن عام 2023

ليونيل ميسي يفوز بـ الكرة الذهبية الثامنة في تاريخه

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
ليونيل ميسي يفوز بـ الكرة الذهبية الثامنة في تاريخه
المواطن - محمد سمعه

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حصد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه كأفضل لاعب في العالم عن عام 2023.

ليونيل ميسي يفوز بالكرة الثامنة في تاريخه

وأعلن الإنجليزي دايفيد بيكهام نجم الكرة الإنجليزية السابق ومالك نادي إنتر ميامي عن فوز ميسي بالجائزة بعد تفوقه على كل من الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينج هالاند.

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وكان حفل الكرة الذهبية أُقيم مساء الاثنين على مسرح “دو شاتيليه” في العاصمة الفرنسية باريس، وشهد فوز ميسي بجائزة الكرة الذهبية، وفوز مواطنه إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا الإنجليزي بجائزة أفضل حارس في العالم “جائزة ياشين“، فوز الإسبانية آيتانا بونماتي لاعبة برشلونة الإسبانية بلقب أفضل لاعبة في العالم، حصول النرويجي إيرلينج هالاند على جائزة جيرد مولر كأفضل هداف في 2023.

يذكر أن الحفل شهد حضور نجم التنس الصربي، دجوكوفيتش بجانب تقديم الحفل عبر النجم الإيفواري ديديه دروجبا نجم تشيلسي الإنجليزي السابق.

إيميليانو مارتينيز مع جائزة ياشين
إيميليانو مارتينيز مع جائزة ياشين

إيرلينج هالاند

بونماتي مع الجائزة - آيتانا بونماتي

ميسي مع الجائزة

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