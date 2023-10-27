ليونيل ميسي يُنافس على جائزة بالدوري الأمريكي

يُنافس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأمريكي هذا العام.

ليونيل ميسي مرشح لجائزة جديدة

ويُعد ليونيل ميسي أبرز المرشحين لحصد الجائزة، بعد المستوى اللافت الذي قدمه مع إنتر ميامي، منذ الانضمام إلى صفوفه في الصيف، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك ليونيل ميسي صاحب الـ36 عامًا، في 14 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل 11 هدفًا، وأنهى فريقه المسابقة في المركز قبل الأخير.

أكوستا وألمادا وبوانجا ينافسون على الجائزة

ويُنافس ميسي على جائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأمريكي كل من؛ الثنائي الأرجنتيني لوسيانو أكوستا “سينسيناتي” وتياجو ألمادا “أتلانتا يونايتد”، بجانب نجم فريق لوس أنجلوس، دينيس بوانجا.

ويُعد أكوستا ثاني هدافي الدوري الأمريكي برصيد 17 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن بوانجا، كما أنه يحتل المركز الرابع في قائمة الأكثر صناعة للأهداف، بعدما قام بـ14 تمريرة حاسمة وبفارق 5 تمريرات عن ألمادا.