Icon

حساب المواطن : 5 حالات تكون فيها الزوجة المستفيد الرئيسي Icon بنكهة صربية .. الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية في الأهلي Icon ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال Icon أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة Icon موعد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي Icon بندر بليلة يؤم المصلين غدًا في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام Icon سافيتش يسجل الهدف الأول لـ الهلال في الثانية الـ46 Icon وظائف شاغرة لدى فروع شركة EY Icon  146 فرقة وإسعاف جوي لمواجهة أمطار مكة المكرمة  Icon وفد من تحالف دعم الشرعية يزور حجة ويجتمع مع مسؤولين محليين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تألقه مع إنتر ميامي

ليونيل ميسي يُنافس على جائزة بالدوري الأمريكي

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
ليونيل ميسي يُنافس على جائزة بالدوري الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يُنافس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأمريكي هذا العام.

ليونيل ميسي مرشح لجائزة جديدة

ويُعد ليونيل ميسي أبرز المرشحين لحصد الجائزة، بعد المستوى اللافت الذي قدمه مع إنتر ميامي، منذ الانضمام إلى صفوفه في الصيف، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة للجنسين في البنك الإسلامي

وظائف شاغرة للجنسين في البنك الإسلامي

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني حول ثغرات بـ جوجل كروم وMozilla

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني حول ثغرات بـ جوجل كروم وMozilla

ميسي
ميسي – المصدر @InterMiamiCF

وشارك ليونيل ميسي صاحب الـ36 عامًا، في 14 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل 11 هدفًا، وأنهى فريقه المسابقة في المركز قبل الأخير.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @InterMiamiCF

أكوستا وألمادا وبوانجا ينافسون على الجائزة

ويُنافس ميسي على جائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأمريكي كل من؛ الثنائي الأرجنتيني لوسيانو أكوستا “سينسيناتي” وتياجو ألمادا “أتلانتا يونايتد”، بجانب نجم فريق لوس أنجلوس، دينيس بوانجا.

ويُعد أكوستا ثاني هدافي الدوري الأمريكي برصيد 17 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن بوانجا، كما أنه يحتل المركز الرابع في قائمة الأكثر صناعة للأهداف، بعدما قام بـ14 تمريرة حاسمة وبفارق 5 تمريرات عن ألمادا.

لوسيانو أكوستا
أكوستا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4...

وظائف
المودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف أسرة منذ بداية هذا العام
السعودية اليوم

المودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف...

السعودية اليوم
الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس الملك
آخر الاخبار

الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس...

آخر الاخبار
فعاليات مميزة في أسبوع الموضة والأزياء بالعاصمة الرياض
السعودية اليوم

فعاليات مميزة في أسبوع الموضة والأزياء بالعاصمة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف
ديوان المظالم يفتح باب التدريب التعاوني
السعودية اليوم

ديوان المظالم يفتح باب التدريب التعاوني

السعودية اليوم
أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف آيفون الجديدة
تكنولوجيا

أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف...

تكنولوجيا
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لـ مباراة السعودية ونيجيريا
الرياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لـ مباراة...

الرياضة