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لترقية الخدمات المقدمة لذوي التوحد وأسرهم

مؤتمر تطوير خدمات التوحد يطرح حلولًا متكاملة ومتقدمة

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
مؤتمر تطوير خدمات التوحد يطرح حلولًا متكاملة ومتقدمة
المواطن - تصوير : هاشم القرني

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على مدى يومين تنظم جمعية أسر التوحد مؤتمرًا بعنوان تطوير خدمات التوحد عبر الابتكار والتكامل بالتعاون مع مركز الأمير محمد بن سلمان للتوحد واضطرابات النمو بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، وذلك بفندق الكراون بلازا في المدينة الرقمية.

حلول متكاملة ومتقدمة

ويشارك في المؤتمر عدد من المتخصصين باضطراب طيف التوحد وخبراء التقنية من أنحاء دول العالم في عدد من الجلسات العلمية والحوارية لاستعراض مضامين هامة حول طرح حلول متكاملة ومتقدمة في قطاع التوحد بالمملكة.

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ويأتي المؤتمر ضمن سلسلة متتابعة لمبادرات جمعية أسر التوحد التنموية الكبرى الهادفة لترقية الخدمات المقدمة لذوي التوحد وأسرهم وتمكينهم للحصول على فرص جودة حياة أفضل.

مركز إيواء لذوي اضطراب التوحد

وفي وقت سابق وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرتي تفاهم مع الباذل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان، بغرض إنشاء وتشغيل مركز إيواء لذوي اضطراب التوحد في كل من منطقتي حائل والشرقية، وإدراج المشروعين ضمن برنامج سخاء للحصول على المزايا والحوافز الخاصة بالبرنامج.

وتهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز العمل التنموي المستدام وتقديم المساهمات الفاعلة في المجتمع بين الطرفين بغية إنشاء وتشغيل مركز إيواء لذوي اضطراب التوحد في كل من منطقتي حائل والشرقية، وإدراج المشروعين ضمن برنامج سخاء للحصول على المزايا والحوافز الخاصة بالبرنامج, حيث يُعد “سخاء” أحد البرامج الداعمة للمشاريع التنموية المستدامة لخدمة الأفراد والمجتمع، ويقدم حزمة من المحفزات للمشاريع التنموية الناشئة، ويتيح الفرصة للعمل التنموي للأفراد والمؤسسات، إضافة إلى تقديم مساهمات فاعلة ذات أثر في التنمية المستدامة وفقًا لرؤية السعودية 2030.

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