Icon

مؤتمر وزير التعليم .. شفافية وتواصل Icon حظر النشر في قضية اتهام ترامب بالاحتيال Icon خطة اشتراك متوقعة من TikTok بدون إعلانات Icon القتل الرحيم لـ 90% من قرود البابون في السعودية هو الحل Icon السعودية تحلق عاليًا وتقدم نموذجًا يُحتذى به في قطاع الطيران العالمي Icon برنامج وصول.. أيام من تحديثات الموقع وانقطاع الخدمات ولا تعويض! Icon رسالة مؤثرة من مُطلقة لـ سكني: كل ما أريده شقة لي ولابنتي Icon براجا وسوسيداد يحققان الفوز في افتتاحية مباريات اليوم بـ دوري أبطال أوروبا Icon تشكيل مباراة نابولي ضد الريال Icon أبرز مستجدات التعليم في مؤتمر البنيان غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالتواصل مع المواطنين

مؤتمر وزير التعليم .. شفافية وتواصل

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ مساءً
مؤتمر وزير التعليم .. شفافية وتواصل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يُعقد مساء غدٍ الأربعاء المؤتمر الصحفي الحكومي، بمشاركة وزير التعليم يوسف البنيان، الذي يستعرض أبرز المستجدات في قطاع التعليم.

متابعة مباشرة من ولي العهد

ويأتي المؤتمر الصحفي الحكومي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، ويحظى بمتابعة مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث يعتمد المؤتمر الصحفي الحكومي نهج الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين، ويُجيب عن تساؤلاتهم، ويمكنهم من الاطلاع على المستجدات.

قد يهمّك أيضاً
الانفراد بالصدارة أمنية سانتو بـ مباراة الاتحاد والفيحاء

الانفراد بالصدارة أمنية سانتو بـ مباراة الاتحاد والفيحاء

16 وظيفة شاغرة لدى شركة نوماك

16 وظيفة شاغرة لدى شركة نوماك

تواصل مع الجميع

وتعكس مشاركة 15 وزيرًا ومسؤولًا في المؤتمر الصحفي الحكومي منذ انعقاده في نوفمبر 2020، اهتمام القيادة الرشيدة بالتواصل مع المواطنين والإعلاميين والاستماع لهم، وتمكينهم من الحصول على المعلومة الموثوقة من المسؤول مباشرة.

وكذلك يأتي انعقاد النسخة الـ(14) من المؤتمر الصحفي الحكومي يوم غد الأربعاء 4 أكتوبر 2023 بمشاركة وزير التعليم بالتزامن مع يوم المعلم.

وخلال المؤتمر المرتقب، يجيب وزير التعليم على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر، الذي ينقل عبر القنوات السعودية على الهواء مباشرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز المالك ينافس محمد المنجم على رئاسة الشباب بعد استبعاد قائمة السيف
الرياضة

عبدالعزيز المالك ينافس محمد المنجم على رئاسة...

الرياضة
لقطات لسيدة ترتبك وتترك سيارتها أمام القطار في صربيا
غرائب

لقطات لسيدة ترتبك وتترك سيارتها أمام القطار...

غرائب
مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح
آخر الاخبار

مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح

آخر الاخبار
الإحصاء: أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في التضخم خلال أغسطس
السعودية اليوم

الإحصاء: أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في التضخم...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر
السوق

الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون...

السوق
تقلبات جوية على بعض مناطق السعودية غدًا
السعودية اليوم

تقلبات جوية على بعض مناطق السعودية غدًا

السعودية اليوم
بدء تدريب أكثر من 240 من الكوادر البشرية في معسكرات سدايا
السعودية اليوم

بدء تدريب أكثر من 240 من الكوادر...

السعودية اليوم
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 284 وظيفة صحية وإدارية
حصاد اليوم

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 284 وظيفة...

حصاد اليوم