مؤتمر وزير التعليم .. شفافية وتواصل

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يُعقد مساء غدٍ الأربعاء المؤتمر الصحفي الحكومي، بمشاركة وزير التعليم يوسف البنيان، الذي يستعرض أبرز المستجدات في قطاع التعليم.
ويأتي المؤتمر الصحفي الحكومي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، ويحظى بمتابعة مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث يعتمد المؤتمر الصحفي الحكومي نهج الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين، ويُجيب عن تساؤلاتهم، ويمكنهم من الاطلاع على المستجدات.
وتعكس مشاركة 15 وزيرًا ومسؤولًا في المؤتمر الصحفي الحكومي منذ انعقاده في نوفمبر 2020، اهتمام القيادة الرشيدة بالتواصل مع المواطنين والإعلاميين والاستماع لهم، وتمكينهم من الحصول على المعلومة الموثوقة من المسؤول مباشرة.
وكذلك يأتي انعقاد النسخة الـ(14) من المؤتمر الصحفي الحكومي يوم غد الأربعاء 4 أكتوبر 2023 بمشاركة وزير التعليم بالتزامن مع يوم المعلم.
وخلال المؤتمر المرتقب، يجيب وزير التعليم على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر، الذي ينقل عبر القنوات السعودية على الهواء مباشرة.