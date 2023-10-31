مئات الفئران الملونة بعلم فلسطين تثير الذعر في ماكدونالدز لندن

أثارت مئات الفئران الملونة بعلم فلسطين الذعر بين مرتادي أحد فروع مطعم ماكدونالدز في لندن.

وأظهر مقطع فيديو متداول أحد الأشخاص يترجل من مركبة وقام بحمل صندوق به مئات الفئران الملونة ودخل إلى المحل وقام بإطلاقها على الأرض ما أثار الرعب بين عدد من المتواجدين.

دعم فلسطين

وتشهد العديد من عواصم العالم مظاهرات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضمان وصول المساعدات والإمدادات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لهجوم متواصل من قبل القوات الإسرائيلية على مدار 25 يومًا.

كما انتشرت في العديد من دول العالم دعوات لمقاطعة المطاعم والمحال والشركات التي جاهرت بدعم إسرائيل في حربها ضد غزة ومن بينها فروع ماكدونالدز في الدول الأجنبية.

ماكدونالدز السعودية تتبرأ

وكانت ماكدونالدز السعودية أعلنت في وقت سابق عن تبرعها بمليونَي ريال لإغاثة أهالي غزة، مشددة على التزامها الكامل تجاه المجتمع السعودي وقيمه ومبادئه معبرة عن تعاطفها مع الشعب الفلسطيني.

وقالت إنه إشارة إلى خبر تبرع وكيل ماكدونالدز في إسرائيل بوجبات، نؤكد أنه قرار وتصرف فردي من قبلهم ولا دور ولا علاقة لشركة ماكدونالدز العالمية أو لفرع السعودية أو وكيل أي دولة أخرى في ذلك لا بشكل مباشر أو غير مباشر.