Icon

التعاون والوحدة يستهدفان الفوز الثاني في كأس الملك Icon أمطار غزيرة تغلق الشوارع في الدمام Icon تألق الفتح يصطدم برغبة الشباب في استعادة توازنه Icon خلال أسبوعين.. طيران ناس يتسلم 4 طائرات إيرباص A320neo جديدة Icon الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره أمام أبها Icon الأمير خالد الفيصل في أحدث ظهور له Icon حكام مباريات اليوم في دور الـ16 بكأس الملك Icon جامعة أم القرى تعلن عن فرص وظيفية لحملة الماجستير والدكتوراه Icon التشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد الاتفاق Icon حساب المواطن يوضح إجراءات التعامل مع حالة الأب غير المؤهل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم

مئات الفئران الملونة بعلم فلسطين تثير الذعر في ماكدونالدز لندن

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ مساءً
مئات الفئران الملونة بعلم فلسطين تثير الذعر في ماكدونالدز لندن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثارت مئات الفئران الملونة بعلم فلسطين الذعر بين مرتادي أحد فروع مطعم ماكدونالدز في لندن.

وأظهر مقطع فيديو متداول أحد الأشخاص يترجل من مركبة وقام بحمل صندوق به مئات الفئران الملونة ودخل إلى المحل وقام بإطلاقها على الأرض ما أثار الرعب بين عدد من المتواجدين.

قد يهمّك أيضاً
موعد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي

موعد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي

أمطار غزيرة في المدينة وسيول غرب تبوك

أمطار غزيرة في المدينة وسيول غرب تبوك

دعم فلسطين

وتشهد العديد من عواصم العالم مظاهرات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضمان وصول المساعدات والإمدادات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لهجوم متواصل من قبل القوات الإسرائيلية على مدار 25 يومًا.

كما انتشرت في العديد من دول العالم دعوات لمقاطعة المطاعم والمحال والشركات التي جاهرت بدعم إسرائيل في حربها ضد غزة ومن بينها فروع ماكدونالدز في الدول الأجنبية.

ماكدونالدز السعودية تتبرأ

وكانت ماكدونالدز السعودية أعلنت في وقت سابق عن تبرعها بمليونَي ريال لإغاثة أهالي غزة، مشددة على التزامها الكامل تجاه المجتمع السعودي وقيمه ومبادئه معبرة عن تعاطفها مع الشعب الفلسطيني.

وقالت إنه إشارة إلى خبر تبرع وكيل ماكدونالدز في إسرائيل بوجبات، نؤكد أنه قرار وتصرف فردي من قبلهم ولا دور ولا علاقة لشركة ماكدونالدز العالمية أو لفرع السعودية أو وكيل أي دولة أخرى في ذلك لا بشكل مباشر أو غير مباشر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كوريا الجنوبية تعتبر السعودية الشريك الأمثل لها في عصر ما بعد النفط
السعودية اليوم

كوريا الجنوبية تعتبر السعودية الشريك الأمثل لها...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة الحضورية في مدارس جازان غدًا
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس جازان غدًا

السعودية اليوم
موعد إدراج وبدء تداول أسهم أديس القابضة في السوق الرئيسية
السوق

موعد إدراج وبدء تداول أسهم أديس القابضة...

السوق
حسين القحطاني يدخل قائمة الـ100 مباراة بدوري المحترفين
آخر الاخبار

حسين القحطاني يدخل قائمة الـ100 مباراة بدوري...

آخر الاخبار
مودريتش يقترب من دوري روشن في يناير
آخر الاخبار

مودريتش يقترب من دوري روشن في يناير

آخر الاخبار
يوسف المناعي يصل إلى أبها
الرياضة

يوسف المناعي يصل إلى أبها

الرياضة
شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير

وظائف