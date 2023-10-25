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تمت الموافقة على الاعتراض

ماذا تعني حالة الاعتراض منتهية في حساب المواطن؟

الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
ماذا تعني حالة الاعتراض منتهية في حساب المواطن؟
المواطن - فريق التحرير

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أكد حساب المواطن أن حالة الاعتراض “منتهية ” تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ 10 أكتوبر سيتم دراسة الأهلية وإبلاغه باستيفائه لشروط الأهلية من خلال الحساب “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “ديسمبر”.

موعد حساب المواطن

ومن المقرر إيداع حساب المواطن يوم الخميس 9 نوفمبر المقبل بدلًا من الموعد المعتاد يوم 10 نوفمبر الذي يصادف يوم الجمعة، ويستمر الإيداع وفق المعايير التالية:

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  • إجمالي دخل الأسرة
  • عدد التابعين
  • التركيب العمري للتابعين.

وذلك بما لا يتجاوز مقدار الدعم المقدم قيمة الاستحقاق للأسرة المكونة من 6 أفراد (العائل وتابعَينِ بسن 18 وأكثر و3 تابعين أقل من 18) ولمعرفة مبلغ الدعم يمكنك استخدام الحاسبة 

محددات حساب المواطن

وكان البرنامج أقر مؤخرًا عددًا من المحددات لضمان وصول الدعم لمستحقيه كما يلي:

  1. تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
  2. إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال.
  3. تعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.

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