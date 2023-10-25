ماذا تعني حالة الاعتراض منتهية في حساب المواطن؟

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أكد حساب المواطن أن حالة الاعتراض “منتهية ” تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ 10 أكتوبر سيتم دراسة الأهلية وإبلاغه باستيفائه لشروط الأهلية من خلال الحساب “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “ديسمبر”.
ومن المقرر إيداع حساب المواطن يوم الخميس 9 نوفمبر المقبل بدلًا من الموعد المعتاد يوم 10 نوفمبر الذي يصادف يوم الجمعة، ويستمر الإيداع وفق المعايير التالية:
وذلك بما لا يتجاوز مقدار الدعم المقدم قيمة الاستحقاق للأسرة المكونة من 6 أفراد (العائل وتابعَينِ بسن 18 وأكثر و3 تابعين أقل من 18) ولمعرفة مبلغ الدعم يمكنك استخدام الحاسبة
وكان البرنامج أقر مؤخرًا عددًا من المحددات لضمان وصول الدعم لمستحقيه كما يلي: