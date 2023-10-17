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تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى

ماذا تعني حالة الدفعة لا يوجد بعد المحددات الجديدة لـ حساب المواطن

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ مساءً
ماذا تعني حالة الدفعة لا يوجد بعد المحددات الجديدة لـ حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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أكد حساب المواطن أن حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها.

وقال البرنامج في توضيح له عبر منصة إكس: إنه بالإمكان استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط هنا.

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اعتراض الأهلية

يذكر أنه في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل يلزم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة من خلال دراسة الأهلية ثم الدخول إلى أسباب عدم أهلية العائل ومن ثم تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت، وذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

محددات الدعم

وشهدت دفعة أكتوبر الجاري تطبيق محددات جديدة تتمثل في تعديل حد الدخل المانع من الدعم إلى 20 ألف ريال وتعديل معدل الإعفاء من التناقص في الدعم إضافة إلى تحديد حد أقصى للدعم الشهري يصل إلى 2088 ريالًا للأسرة التي يصل عددها إلى 6 أفراد منهم 3 تابعين دون سن الـ18 عامًا.

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