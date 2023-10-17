وظائف شاغرة بشركة رتال في 5 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية 15 وظيفة إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا ماذا تعني حالة الدفعة لا يوجد بعد المحددات الجديدة لـ حساب المواطن أكثر من 500 شهيد وجريح باستهداف إسرائيلي لمستشفى في غزة اجتياح إسرائيل لغزة بريًّا أمر مستبعد حاليًّا وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى مركز محمد كنو الجديد يُغضب الجماهير من مانشيني ومطالب بإقالته
أكد حساب المواطن أن حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها.
وقال البرنامج في توضيح له عبر منصة إكس: إنه بالإمكان استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط هنا.
يذكر أنه في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل يلزم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة من خلال دراسة الأهلية ثم الدخول إلى أسباب عدم أهلية العائل ومن ثم تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت، وذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
وشهدت دفعة أكتوبر الجاري تطبيق محددات جديدة تتمثل في تعديل حد الدخل المانع من الدعم إلى 20 ألف ريال وتعديل معدل الإعفاء من التناقص في الدعم إضافة إلى تحديد حد أقصى للدعم الشهري يصل إلى 2088 ريالًا للأسرة التي يصل عددها إلى 6 أفراد منهم 3 تابعين دون سن الـ18 عامًا.