ماذا تمنى أحمد حسن كوكا من مدرب منتخب مصر؟

يرغب اللاعب المصري أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق “بيدينك” التركي، في المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي تقام العام المقبل في دولة كوت ديفوار.

أحمد حسن كوكا

ويلعب كوكا صاحب الـ 30 عامًا حاليًّا مع فريق بينديك سبور التركي قادمًا من نادي أوليمبياكوس اليوناني.

اللاعب أحمد حسن كوكا يلعب مع المنتخب المصري الأول لكرة القدم منذ عام 2013 وشارك في بطولتي كأس أمم إفريقيا 2017 و2019، ويأمل من المدرب البرتغالي روي فيتوريا اختياره في قائمة المنتخب المصري للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

مباراة مصر والجزائر

وفي سياق آخر، يستعد منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره المصري غدًا، وذلك في إطار لقاء ودي يقام في دولة الإمارات، في إطار فترة التوقف الدولية الحالية لشهر أكتوبر.

وتعد مباريات مصر والجزائر ضمن كلاسيكيات المنتخبات العربية حيث تحمل الإثارة والمتعة سواء كان اللقاء رسمي أو ودي.

وسبق للجزائر أن لعبت ضد مصر في 30 مباراة في مختلف المسابقات الرسمية والودية منهم 5 مباريات في كأس أمم إفريقيا و7 مباريات في تصفيات كأس العالم و4 مباريات في تصفيات كأس أمم إفريقيا، و8 مباريات ودية ومباراة في دورة الألعاب الإفريقية ومباراتين في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية.

الأفضلية لفريق الجزائر حيث فاز في 11 مباراة، مقابل 9 انتصارات للمنتخب المصري، بينما كان التعادل حاضرًا في 10 مباريات.