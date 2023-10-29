ماذا طلبت جماهير الهلال قبل مواجهة الحزم ؟

طالبت جماهير نادي الهلال، بحضور كثيف لها في مدرجات ملعب الملك فهد الدولي، وذلك بمناسبة مواجهة نادي الحزم غدًا في دور ثمن النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكتبت جماهير الأزرق عبر منصة “إكس”: “نبي 60 ألف في الدرة”.

وكان الأزرق فاز على نادي الجبلين بهدف دون رد في دور الـ32 من البطولة يوم 25 سبتمبر الماضي.

ويسعى الأزرق للفوز غدًا على نادي الحزم للتأهل إلى دور الثمانية.

سالم الدوسري قد يغيب عن مباراة الهلال والحزم

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير أن اللاعب سالم الدوسري يُفضل عدم المشاركة في مباراة الحزم وذلك لاستعداده للسفر إلى قطر لحضور حفل جائزة أفضل لاعب في آسيا الذي يقام يوم 31 أكتوبر.

وفي سياق آخر، يرغب الهلال في تحقيق إنجاز مميز وذلك في حال فاز الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا عن عام 2022.

وسبق لـ الهلال أن قدم 4 لاعبين توجوا بتلك الجائزة وهم “نواف التمياط في عام 2000، ياسر القحطاني عام 2007، ناصر الشمراني 2014، عمر خربين 2017″.

ويريد أزرق الرياض أن يكون النادي الوحيد في قارة آسيا الذي قدم 5 لاعبين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا، وذلك في حال نال الدوسري الجائزة.