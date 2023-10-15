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تبرعت بمليونَي ريال لإغاثة أهالي غزة

ماكدونالدز السعودية تتبرأ مما يقوم به وکلاء آخرون خارج حدود الوطن

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٥ مساءً
ماكدونالدز السعودية تتبرأ مما يقوم به وکلاء آخرون خارج حدود الوطن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن ماكدونالدز السعودية عن تبرعها بمليونَي ريال لإغاثة أهالي غزة، مشددة على التزامها الكامل تجاه المجتمع السعودي وقيمه ومبادئه معبرة عن تعاطفها مع الشعب الفلسطيني.

موقف ماكدونالدز السعودية

وقالت ماكدونالدز السعودية في بيان لها اليوم إنه إشارة إلى خبر تبرع وكيل ماكدونالدز في إسرائيل بوجبات، نؤكد أنه قرار وتصرف فردي من قبلهم ولا دور ولا علاقة لشركة ماكدونالدز العالمية أو لفرع السعودية أو وكيل أي دولة أخرى في ذلك لا بشكل مباشر أو غير مباشر.

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دعم الشعب الفلسطيني

وأضاف البيان : ونشدد في ماكدونالدز السعودية على تعاطفنا الانساني الكبير مع إخوتنا في فلسطين الحبيبة، ولا نقبل المزايدة على عروبتنا ووطنيتنا والتزامنا تجاه مجتمعنا السعودي الغالي ومبادئه وقيمه السامية، ونؤكد دائمًا بأن مسؤوليتنا تنحصر فقط ضمن حدود وطننا، ولا علاقة لنا مطلقًا ولا نتحمل مسؤولية ما يقوم به وکلاء آخرون خارج حدود وطننا الغالي.

وتابعت الشركة أنه: انطلاقًا من كوننا شركة سعودية خالصة، فإننا فخورون ومنذ تأسيسنا بهويتنا السعودية ومساهمتنا المستمرة في دعم اقتصادنا ومجتمعنا السعودي وتبنينا القضايا الاجتماعية والإنسانية والتي تهمه.

واستمرارًا لهذا النهج، فإنه يسرنا أن نعلن تبرع ماكدونالدز السعودية بمبلغ مليونَي ريال سعودي في جهود إغاثة أهالي غزة أعانهم الله.

شركة مساهمة عالمية

وأردفت الشركة بالقول: ونؤكد بأن شركة ماكدونالدز العالمية، هي شركة مساهمة مدرجة، يملكها الملايين من المساهمين من حول العالم، بما فيهم العرب والمسلمين. وحرصًا على مصالحها التجارية حول العالم، لا تتدخل أبدًا في السياسة ودائمًا ما تلتزم بالحياد المطلق ولا تتبنى أي مواقف سياسية وذلك حفاظًا على مصالحها التجارية المنتشرة في أكثر من 120 دولة حول العالم. ولا يعد أي قرار أو تصرف فردي لأحد وكلائها في أي دولة، تمثيل لها أو لسياستها أو لقيمها ومبادئها.

ردود فعل مؤيدة

وقد تفاعل العديد من المتابعين مع تبرع ماكدونالدز السعودية مؤكدين أن هذا هو المتوقع منهم حيث قال أحد المتابعين: “هذا العشم فيكم كفو عليكم”، فيما قال عبدالله العنزي: ” كفووو والله ويا ليت ينشر هالخبر ويصل للشركة الأم”، فيما قالت متابعة أخرى: “يا حلوكم بس حتى شكوتي بسحبها”.

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