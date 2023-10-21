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ضمن منافسات دوري روشن

ماكسيمان يعود لتشكيل الأهلي المتوقع ضد الوحدة

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٤ مساءً
ماكسيمان يعود لتشكيل الأهلي المتوقع ضد الوحدة
المواطن - فريق التحرير

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حدد المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، تشكيل الأهلي ضد الوحدة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث يأمل مواصلة التألق وتحقيق الفوز.

مباراة الأهلي ضد الوحدة

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الوحدة، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

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ويحتل الراقي المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ19 نقطة، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الخامس، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز التاسع بـ13 نقطة.

الوحدة ضد أبها

التشكيل المتوقع للأهلي

ويتوقع أن تشهد مباراة الأهلي ضد الوحدة اليوم، عودة النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمان للتشكيل الأساسي، وسيدفع ماتياس يايسله منذ البداية بالنجم الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

ماكسيمان
اللاعب الفرنسي – المصدر @ALAHLI_FC

ومن المتوقع أن يبدأ الراقي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ إدوارد ميندي، عبدالله العمار، روجير إيبانيز، عبدالباسط هندي، علي مجرشي، محمد المجحد، فرانك كيسيه، ماكسيمان، جابرييل فيجا، رياض محرز وروبرتو فيرمينو.

رياض محرز
محرز – المصدر @ALAHLI_FC

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