مالكوم يخطف الأنظار مع الهلال

ظهر النجم البرازيلي مالكوم بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الموسم الرياضي الحالي، ليكون واحدًا من أبرز لاعبيه في دوري روشن السعودي.

تألق مالكوم

وسجل مالكوم صاحب الـ26 عامًا، حضورًا في جميع مباريات الهلال ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، حيث شارك في الـ9 مباريات بشكل أساسي، بمعدل 746 دقيقة، وتم استبداله 6 مرات.

وساهم مالكوم في تسجيل 9 أهداف بدوري روشن السعودي، حيث أحرز 6 أهداف، بمعدل هدف كل 124.3 دقيقة، وقدم 3 تمريرات حاسمة، وقام بـ13 تسديدة على المرمى بدقة بلغت 56.5%، وصنع 15 فرصة.

وقام مالكوم بـ275 تمريرة ناجحة بمعدل وصل إلى 85.7، وبلغت دقة تمريراته في ساحة المنافس 83.3، ولديه 11 مراوغة ناجحة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال يستعد لمواجهة الخليج

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الخليج بعد فترة التوقف الدولي الحالية، يوم 20 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المرتقبة، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة، فيما يقع الخليج في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.