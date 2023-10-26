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بعد مرور 3 جولات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق العلامة الكاملة

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق العلامة الكاملة
المواطن - فريق التحرير

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أصبح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ثالث فريق يحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وذلك بعد وصوله للنقطة التاسعة بعد مرور 3 جولات.

مانشستر سيتي يفوز بنفس النتيجة في 3 مباريات

مان سيتي فاز في الجولة الأولى على فريق النجم الأحمر بثلاثية لهدف، وفي الجولة الثانية فاز على فريق لايبزيج الألماني بثلاثية لهدف، وفي الجولة الثالثة أمس فاز السيتي بثلاثية لهدف.

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بايرن ميونخ الألماني حقق العلامة الكاملة ووصل للنقطة التاسعة في المجموعة الأولى، وكذلك برشلونة الإسباني حقق العلامة الكاملة أيضًا في المجموعة الثامنة ووصل للنقطة التاسعة.

أكانجي

نتائج الجولة الثالثة

وكانت مباريات الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا انتهت بفوز إنتر ميلان الإيطالي على ريد بول سالزبورغ النمساوي بثنائية لهدف، وفوز بايرن ميونخ الألماني على غلطة سراي التركي بثلاثية لهدف، وفوز مانشستر يونايتد الإنجليزي على كوبنهاجن الدنماركي بهدف دون رد.

وفاز آرسنال الإنجليزي على إشبيلية الإسباني بهدفين لهدف، وتعادل لانس الفرنسي مع أيندهوفن الهولندي بهدف لكل فريق، وفاز نابولي الإيطالي على يونيون برلين الألماني بهدف دون رد، وفاز ريال مدريد الإسباني على سبورتينج براجا البرتغالي بهدفين لهدف، وفاز ريال سوسيداد الإسباني على بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد.

وفي مباريات أمس، فاز فينورد الهولندي على لاتسيو الإيطالي بثلاثية لهدف، وفاز برشلونة الإسباني على شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 2-1، وفاز بوروسيا دورتموند الألماني على نيوكاسل الإنجليزي بهدف دون رد، وفاز باريس سان جيرمان الفرنسي على ميلان الإيطالي بثلاثية دون رد، وتعادل أتلتيكو مدريد الإسباني مع سيلتيك الإسكتلندي بثنائية لكل فريق.

بينما فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على يونج بويز السويسري بثلاثية لهدف، وفاز بورتو البرتغالي على أنتويرب البلجيكي برباعية لهدف، وفاز لايبزيج الألماني على النجم الأحمر الصربي بنتيجة 3-1.

 

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