مانشستر يونايتد يفقد 9 من أصل 12 نقطة بآخر 4 مباريات

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يواصل الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد تقديم نتائج مخيبة، وذلك بعد الخسارة مساء السبت على أرضه أمام ضيفه فريق كريستال بالاس بهدف دون رد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
وخلال آخر 4 مباريات لليونايتد في الدوري الإنجليزي، خسر الشياطين الحمر أمام كل من آرسنال في الجولة الرابعة وأمام برايتون في الجولة الخامسة، ثم فاز على فريق بيرنلي بصعوبة بالغة، وخسر السبت ضد فريق كريستال بالاس لتهاجم جماهير اليونايتد اللاعبين والمدرب الهولندي إريك تين هاج.
مان يونايتد سيواجه في الجولة الثامنة، فريق برينتفورد يوم 7 أكتوبر حيث تُقام المباراة على ملعب أولد ترافورد.
وفي لقاء اليونايتد ضد كريستال بالاس، سجل اللاعب الدنماركي يواكيم أندرسن، الهدف الوحيد لنادي كريستال بالاس في الدقيقة الـ 25 من عمر الشوط الأول من تصويبة قوية لم يتعامل معها الحارس الكاميروني أونانا بشكل جيد.
وشهدت مباريات الجولة السابعة السبت، فوز أستون فيلا على برايتون بسداسية لهدف، وفوز لوتون تاون على إيفرتون بثنائية لهدف، وفوز كريستال بالاس على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، وفوز نيوكاسل يونايتد على بيرنلي بنتيجة هدفين دون رد، وفوز وست هام يونايتد على شيفيلد يونايتد بثنائية دون رد، وفوز وولفرهامبتون على مانشستر سيتي بنتيجة هدفين لهدف، وفوز توتنهام على ليفربول بهدفين لهدف، وفوز نادي آرسنال على بورنموث برباعية نظيفة.