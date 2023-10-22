مانشستر يونايتد يهزم شيفيلد بصعوبة

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حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-1 وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
مان يونايتد تقدم بالهدف الأول عبر نجمه الإسكتلندي سكوت مكتوميناي في الدقيقة الـ28 ثم تعادل شيفيلد عبر اللاعب أوليفر مكبورني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ35.
وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب ديوجو دالوت في إحراز الهدف الثاني لمان يونايتد بالدقيقة الـ78.
وبعد الفوز، أصبح رصيد مان يونايتد 15 نقطة في المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في المركز الـ20 والأخير في جدول الترتيب.
وكانت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي انطلقت السبت، بفوز ليفربول على إيفرتون بثنائية نظيفة، وفاز مانشستر سيتي على برايتون بثنائية لهدف، وفاز نيوكاسل يونايتد على كريستال بالاس برباعية دون رد، وتعادل نوتنغهام فورست مع لوتون تاون بهدفين لكل فريق، وفاز وولفرهامبتون على بورنموث بهدفين لهدف، وفاز برينتفورد على بيرنلي بثلاثية دون رد، وتعادل تشيلسي مع آرسنال بنتيجة 2-2، وفاز اليونايتد على شيفيلد بنتيجة 2-1.