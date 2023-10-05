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بعد إعلان الترشح لتنظيم نسخة 2034

مانشيني عن استضافة السعودية للمونديال: لحظة فخر كبيرة

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٢ مساءً
مانشيني عن استضافة السعودية للمونديال: لحظة فخر كبيرة
المواطن - فريق التحرير

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أبدى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني، فخره بنية السعودية الترشح لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2023.

مانشيني يدعم السعودية لاستضافة المونديال

وعلق مانشيني على ترشح السعودية لاستضافة مونديال 2034، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، مساء اليوم الخميس، قائلًا: “لحظة فخر كبيرة”.

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وتابع مانشيني حديثه قائلًا: “أتذكر أن الأحلام أصبحت حقيقة عندما استضافت بلدي بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 1990، فخور بأن أكون مع السعودية في رحلتها الكروية”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع المدرب الإيطالي لقيادة الأخضر حتى عام 2027، وبدأ مهمته رسميًا خلال معسكر المنتخب الذي أُقيم في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، شهر سبتمبر الماضي.

روبرتو مانشيني مدربا للأخضر
المدرب الإيطالي – المصدر @SaudiNT

دعم آسيوي وعربي

ويحظى ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034، بدعم عربي كبير؛ حيث أكدت العديد من الاتحادات، وفي مقدمتها؛ الكويت، العراق، لبنان، سوريا وقطر مساندتها الكامل للسعودية، وتمنت نجاحها في تنظيم نسخة استثنائية.

كما أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن سعادته بإعلان الاتحاد السعودي عن نيته في الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، مؤكدًا دعم هذا القرار.

كأس العالم 2034 في السعودية
كأس البطولة

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