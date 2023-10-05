إتمام طرح المتحدة للصناعات التعدينية في نمو بـ 34 ريالًا للسهم فيروس كورونا متهم بـ وباء العين الوردية مانشيني عن استضافة السعودية للمونديال: لحظة فخر كبيرة لقطات لاصطدام طائرة ومقتل اثنين من ركابها في البرازيل كويلار يخوض مباراته الـ100 كأساسي بالدوري أبرز أرقام الاتحاد والأهلي قبل ديربي الغد فانتوم أوف ذا أوبرا أهم مسرحية موسيقية عالمية في الرياض احذروا رسالة عزيزي دافع الضرائب نادي برشلونة يكشف تفاصيل إصابة ليفاندوفكسي وظائف شاغرة في الإدارة العامة لصحة السجون
أبدى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني، فخره بنية السعودية الترشح لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2023.
وعلق مانشيني على ترشح السعودية لاستضافة مونديال 2034، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، مساء اليوم الخميس، قائلًا: “لحظة فخر كبيرة”.
وتابع مانشيني حديثه قائلًا: “أتذكر أن الأحلام أصبحت حقيقة عندما استضافت بلدي بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 1990، فخور بأن أكون مع السعودية في رحلتها الكروية”.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع المدرب الإيطالي لقيادة الأخضر حتى عام 2027، وبدأ مهمته رسميًا خلال معسكر المنتخب الذي أُقيم في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، شهر سبتمبر الماضي.
ويحظى ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034، بدعم عربي كبير؛ حيث أكدت العديد من الاتحادات، وفي مقدمتها؛ الكويت، العراق، لبنان، سوريا وقطر مساندتها الكامل للسعودية، وتمنت نجاحها في تنظيم نسخة استثنائية.
كما أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن سعادته بإعلان الاتحاد السعودي عن نيته في الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، مؤكدًا دعم هذا القرار.