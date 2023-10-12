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خلال مواجهة نيجيريا الودية

مانشيني عينه على الفوز الأول مع الأخضر

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ مساءً
مانشيني عينه على الفوز الأول مع الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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يأمل المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، في تحقيق الفوز الأول مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم خلال مواجهة نيجيريا الودية.

مباراة السعودية ضد نيجيريا

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد نيجيريا وديًا، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب “بورتيماو”، وذلك ضمن معسكر الأخضر الإعدادي المقام حاليًا في البرتغال.

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المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

مانشيني يبحث عن الانتصار الأول

ويطمح مانشيني في الاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب منافسات بطولة كأس آسيا التي ستنطلق في قطر، شهر يناير القادم، ويسبقها مواجهتان في تصفيات كأس العالم.

ويسعى مانشيني لقيادة الأخضر لتحقيق الفوز أمام نيجيريا، بعدما بدأ مشواره مع منتخب السعودية بمباراتين وديتين في مدينة نيوكاسل شهر سبتمبر الماضي، وخسر أمام كوستاريكا بنتيجة 3\1، وضد كوريا الجنوبية بهدف نظيف.

روبرتو مانشيني
مانشيني – المصدر @SaudiNT

تفوق الأخضر

على الجانب الآخر، تُعد مباراة السعودية ضد نيجيريا هي المواجهة رقم 15 للأخضر أمام منتخبات منطقة غرب إفريقيا، حيث سبق وواجه كلاً من؛ السنغال، مالي، موريتانيا، جامبيا، غانا وتوجو، بالإضافة إلى نيجيريا.

وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا كبيرًا لمنتخب السعودية الأولى لكرة القدم، حيث نجح في تحقيق 8 انتصارات، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات، وخسر الأخضر مرتين فقط أمام منتخبي مالي وغانا.

المنتخب السعودي - منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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