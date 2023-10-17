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مانشيني والأخضر لم يتذوقا طعم الفوز في 360 دقيقة

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
مانشيني والأخضر لم يتذوقا طعم الفوز في 360 دقيقة
المواطن - فريق التحرير

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منذ تولي المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في أغسطس الماضي، ولم ينجح حتى الآن في الفوز في 4 مباريات مع الأخضر حيث خسر 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد.

إحصائيات مانشيني

المدرب الإيطالي خاض أول مباراة له مع المنتخب السعودي أمام منتخب كوستاريكا يوم 8 سبتمبر الماضي وخسر الأخضر بنتيجة 3/ 1، وفي يوم 12 سبتمبر الماضي، خسر المنتخب السعودي من منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد.

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وفي اللقاء الثالث يوم الجمعة 13 أكتوبر تعادل المنتخب السعودي مع نيجيريا بنتيجة 2/ 2 وفي اليوم 17 أكتوبر خسر الأخضر من مالي أي أن المنتخب السعودي لم يذق طعم الفوز مع المدرب الإيطالي منذ 40 يومًا، بمعدل 360 دقيقة.

المنتخب السعودي - عبدالرحمن غريب - كوستاريكا

وقال أحد المشجعين بعد الخسارة من مالي: “لويس كاسترو المدرب المناسب للمنتخب السعودي إذا كان مانشيني لا يناسب المنتخب، أو قبول الحقيقة أن المدرب قدراته الفنية لا تناسب الأخضر، وذلك بعد اختراعه مركز الظهير لحسان تمبكتي الذي يملك النخبة الحقيقة”.

وكان مانشيني قرر الاعتماد على النجم محمد كنو كقلب دفاع بجانب علي البليهي في مباراة السعودية ومالي بعد إصابة علي لاجامي رغم وجود عبدالإله العمري على دكة البدلاء قبل أن يعتمد عليه في نهاية الأمر.

منتخب السعودية ضد كوريا الجنوبية - المنتخب السعودي

 

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