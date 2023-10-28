مايك بنس ينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية 2024

أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، وقف حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2024، اليوم السبت، بسبب انخفاض تدفق التبرعات لحملته وتحرك الحزب الجمهوري في اتجاه مختلف عنه منذ فترة طويلة.

بنس يوقف حملته لسباق الرئاسة

وأفادت قناة “إن بي سي” أن تصريحات بنس جاءت بشكل مفاجئ في المؤتمر السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس. وقال مايك بنس على خشبة المسرح “جئت إلى هنا لأقول إنه أصبح من الواضح بالنسبة لي أن هذا ليس وقتي. لذا وبعد الكثير من المداولات قررت تعليق حملتي للرئاسة اعتبارًا من اليوم”.

وأضاف: “لست نادمًا. الشيء الوحيد الذي كان سيكون أصعب من الخسارة هو أننا لم نحاول مطلقًا”، وتابع: “أقول للشعب الأمريكي: هذا ليس وقتي”.

موقف المنافسين من إعلان بنس

وأشاد المرشحون الجمهوريون بموقف مايك بنس بعد إعلانه وقف الترشح للانتخابات الرئاسية، وقالت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي: “لقد كان رجلاً صالحاً مؤمناً. لقد أدى خدمته الوطنية كرجل صالح”.

وكتب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، عبر منشور في منصة “إكس” قائلاً: “نائب الرئيس مايك بنس رجل مؤمن ذو مبادئ وعمل بلا كلل من أجل تعزيز قضية المحافظين”. وكان بنس قد كافح لكسب الدعم في معركة انتخابية يهيمن عليها الرئيس السابق دونالد ترامب. وبعد خلافه مع زميله السابق في الانتخابات بسبب التصديق على نتائج انتخابات 2020 في 6 يناير/كانون الثاني 2021، بدأ بنس في رسم خط أكثر صرامة بينه وبين ترامب خلال الحملة الانتخابية.

استطلاعات الرأي

ومن المقرّر أن يتحدّث المرشحون الجمهوريون الثمانية في المنتدى في نهاية الأسبوع، لا سيما ترامب الذي يتصدّر الاستطلاعات وأقرب منافسيه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

وبعد سنوات من الولاء لترامب، غيّر بنس موقفه بعد اقتحام مناصرين للملياردير الجمهوري مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021.

وكان بنس قد قرر خوض الانتخابات التمهيدية الجمهورية في مواجهة الرئيس السابق لكن حظوظه كانت تبدو ضئيلة منذ البداية.

ويعتبره مناصرو ترامب، أن بنس خائنًا لمصادقته في الكونغرس على فوز جو بايدن بالرئاسة في العام 2020.

مسيرة مايك بنس السياسية

مايك بنس هو سياسي أمريكي ورجل دولة. وُلد في 7 يونيو 1959 في مدينة كولومبوس بولاية إنديانا. كان بنس عضوًا في الحزب الجمهوري وشغل مناصب عدة خلال حياته السياسية.

وتمثلت أشهر مناصب مايك بنس، حيث كان عضوًا في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية إنديانا من عام 2001 إلى عام 2013، فيما شغل منصب زعيم الأغلبية في الفترة من عام 2009 إلى عام 2011. بعد ذلك، تولى منصب حاكم ولاية إنديانا من عام 2013 إلى عام 2017.

في عام 2016، تم اختيار مايك بنس كمرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، برفقة المرشح الرئاسي دونالد ترامب. فاز ترامب وبنس في الانتخابات الرئاسية وتولى بنس منصب نائب الرئيس الأمريكي من 20 يناير 2017 إلى 20 يناير 2021.

مواقف مايك بنس السياسية

من خلال مناصبه السياسية، يُعرف مايك بنس بمواقفه الاجتماعية والاقتصادية المحافظة. لقد كان له تأثير كبير في السياسة الأمريكية، بخاصة في قضايا مثل الإجهاض وحقوق المثليين والسياسة الاقتصادية.

منذ انتهاء ولايته كنائب للرئيس، لم يتم تحديد مستقبل مايك بنس السياسي بشكل دقيق. قد يواصل العمل في المجال السياسي أو يتجه إلى أنشطة أخرى خارج الحكومة.