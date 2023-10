مايك جونسون لا يملك الخبرة الكافية لإدارة أزمات النواب الأمريكي

أعلن مجلس النواب الأمريكي، انتخاب مايك جونسون رئيسًا له، وذلك بعد 3 أسابيع من الإطاحة بالرئيس السابق كيفين مكارثي، وسط مخاوف من مواجهته نفس مصير مكارثي؛ نظرًا لخبرته القليلة في هذا المنصب.

وأفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأنه انتخب الجمهوريون في مجلس النواب النائب مايك جونسون رئيسًا جديدًا له بعد ثلاثة أسابيع من عزل مكارثي.

وسيتعين على الرئيس الجديد لمجلس النواب عليه أيضًا الرد على طلب الرئيس الديمقراطي جو بايدن إنفاق 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود الأمريكية. وبينما يدعم الجمهوريون في مجلس النواب على نطاق واسع تمويل إسرائيل والحدود الأمريكية، فإنهم منقسمون بشأن تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا. وحث بايدن جونسون على التحرك بسرعة بشأن حزمة التمويل.

وقال جونسون في بيان: “على الرغم من أن لدينا خلافات حقيقية حول القضايا المهمة، إلا أنه يجب أن تكون هناك جهود متبادلة لإيجاد أرضية مشتركة حيثما أمكننا ذلك”.

Republican Mike Johnson, a conservative with little leadership experience, was elected as the speaker of the US House of Representatives after a turbulent three weeks https://t.co/cG1lDBV2tx pic.twitter.com/hGbtECHd92

— Reuters (@Reuters) October 25, 2023