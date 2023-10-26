مايك جونسون لا يملك الخبرة الكافية لإدارة أزمات النواب الأمريكي

أعلن مجلس النواب الأمريكي، انتخاب مايك جونسون رئيسًا له، وذلك بعد 3 أسابيع من الإطاحة بالرئيس السابق كيفين مكارثي، وسط مخاوف من مواجهته نفس مصير مكارثي؛ نظرًا لخبرته القليلة في هذا المنصب.

مهام رئيس مجلس النواب الجديد

وأفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأنه انتخب الجمهوريون في مجلس النواب النائب مايك جونسون رئيسًا جديدًا له بعد ثلاثة أسابيع من عزل مكارثي.

وسيتعين على الرئيس الجديد لمجلس النواب عليه أيضًا الرد على طلب الرئيس الديمقراطي جو بايدن إنفاق 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود الأمريكية. وبينما يدعم الجمهوريون في مجلس النواب على نطاق واسع تمويل إسرائيل والحدود الأمريكية، فإنهم منقسمون بشأن تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا. وحث بايدن جونسون على التحرك بسرعة بشأن حزمة التمويل.

وقال جونسون في بيان: “على الرغم من أن لدينا خلافات حقيقية حول القضايا المهمة، إلا أنه يجب أن تكون هناك جهود متبادلة لإيجاد أرضية مشتركة حيثما أمكننا ذلك”.

Republican Mike Johnson, a conservative with little leadership experience, was elected as the speaker of the US House of Representatives after a turbulent three weeks https://t.co/cG1lDBV2tx pic.twitter.com/hGbtECHd92 — Reuters (@Reuters) October 25, 2023

مواقف جونسون

وانتقد الديمقراطيون مواقف جونسون المحافظة بشأن القضايا الاجتماعية مثل الإجهاض وزواج المثليين، فضلًا عن جهوده لإلغاء انتخابات 2020. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، قبل وقت قصير من دعوة جونسون لتولي مطرقة رئيس مجلس النواب: “فاز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية لعام 2020.. لن يغير هذا الواقع أي قدر من إنكار الانتخابات”.

سيتعين على جونسون أن يواجه نفس التحديات التي أسقطت مكارثي وأعاقت خلفائه المحتملين. وكان جونسون مؤيدًا قويًّا للرئيس السابق دونالد ترامب، وكان شخصية رئيسية في الكونجرس خلال الجهود الفاشلة لإلغاء نتيجة انتخابات 2020.

وتم انتخاب جونسون لأول مرة لعضوية مجلس النواب في عام 2016، ويشغل منصب نائب رئيس المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب، ربما ساعدته قلة خبرته في الفوز بالمنصب من خلال منحه وقتًا أقل لتكوين أعداء، بحسب “رويترز”.

عزل مكارثي

وللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 216 صوتًا مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار “منصب رئيس مجلس النواب شاغرًا”، في خطوة تشرّع الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافة كيفن مكارثي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

قاد التمرد ضد مكارثي، النائب مات غيتس، وهو جمهوري من اليمين المتطرف عن ولاية فلوريدا وخصم لمكارثي كان يتهمه بعدم بذل ما يكفي من جهد لخفض الإنفاق الفيدرالي.