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يجب ألا يتجاوز 5 جرامات

ما المقدار الصحي من الملح يوميًّا؟

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ صباحاً
ما المقدار الصحي من الملح يوميًّا؟
المواطن - فريق التحرير

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قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري: إن المقدار الصحي يجب ألا يتجاوز ٥ جرامات ملح يوميًّا.

وتابع في تدوينة له عبر منصة إكس: أن الالتزام بذلك المقدار يجنب الإصابة بالكثير من الأمراض، كاشفًا أن من الأغذية التي تزيد الملح، أي طعام مملح، مع ضرورة التقليل من اللحوم الحمراء، وترك المخللات والأجبان المملحة والمكسرات المملحة.

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وشدد على أنه أي شيءٍ مملح يمكن استبداله بالليمون، مع الإكثار من شرب الماء لكي يخفف الملح في الجسم.

مخاطر الملح

وفي وقت سابق، حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من الإفراط في استخدام ملح الطعام؛ لتسببه في كثير من الأمراض.

وأوضحت أن زيادة نسبة الملح في الغذاء تتسبب في الإصابة ببعض الأمراض؛ منها:

ـ ارتفاع ضغط الدم.

ـ أمراض القلب.

ـ الجلطات الدماغية.

وأضافت: “الاستهلاك المفرط للملح تنتج عنه آثار صحية سلبية؛ وتعزيزًا للصحة العامة، ساهمت الغذاء والدواء بإصدار تشريعات تغذوية تحدّ من استخدامه والتوعية بنسبة تواجده في المنتجات الغذائية”.

ولفتت إلى أن نسبة الإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم للبالغين في المملكة، تبلغ 43.6% من الذكور، و34.3% من الإناث.

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