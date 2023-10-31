مباراة الفتح والشباب إلى الأشواط الإضافية

انتهى، منذ قليل، الشوط الثاني من مباراة الفتح والشباب ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

تقدم الفتح بهدف تيو

وبدأت مباراة الفتح ضد الشباب المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع، وكاد الليوث أن يهزوا الشباك بعد مرور 4 دقائق، إلا أن تسديدة هتان باهبري ذهبت بعيدًا.

ونجح كريستيان تيو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 24، بتسديدة قوية، وواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المحاولات لهز الشباك، وتعديل النتيجة قبل نهاية أحداث الشوط الأول.

وكاد يانيك كاراسكو أن يتعادل في الدقائق الأخيرة، إلا أن جاكوب تألق وأنقذ الفرصة، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد الشباب بهدف دون رد.

التعادل بمباراة الفتح والشباب

وبعد بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الفتح والشباب، ضغط الليوث بقوة، ونجح يانيك في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 59، بعد متابعة لعرضية من ركلة ركنية، لتشتعل المواجهة بحثًا عن هدف.

واستمرت محاولات الفريقين، وكاد الليوث أن يسجلوا هدفًا قاتلًا عند الدقيقة 83، إلا أن عبدالله رديف أهدر فرصة سهلة أمام المرمى بعد تمريرة رائعة من فهد المولد.

وأنقذ جاكوب فرصة من عبدالله رديف، لينتهي الشوط الثاني من مباراة الفتح والشباب بالتعادل، ويتم لعب أشواط إضافية، لحسم المتأهل إلى ربع نهائي الكأس.