مباراة الفيحاء والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلية

تُعد مواجهة الفيحاء والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي.

رقم مميز لمباراة الفيحاء والاتحاد

وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، مساء اليوم الأحد، إلى أن أكثر مباراة شهدت دقائق لعب فعلية في الجولة الثامنة هي مواجهة الفيحاء والاتحاد بـ62:20 دقيقة فعلية.

ولعب الفيحاء والاتحاد، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، في ثامن جولات دوري روشن السعودي، وتألق الفريق البرتقالي في المباراة ليفرض التعادل السلبي على العميد، ويبعده عن الصدارة.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن بعد الجولة الثامنة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 20 نقطة، ثم الاتحاد والتعاون بـ19 نقطة، يليه النصر برصيد 18 نقطة، ثم الاتفاق بـ17 نقطة، الأهلي بـ16 نقطة.

ويقع الفتح في المركز السابع بـ14 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوحدة، ثم الفيحاء بـ10 نقاط، يليه الخليج والشباب بـ8 نقاط، ضمك بـ7 نقاط، بالتساوي مع الأخدود، الطائي والرياض، ثم أبها بـ6 نقاط، الرائد 4 نقاط، والحزم 3 نقاط.