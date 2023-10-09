مباراة ضمك والحزم الأكثر دقائق لعب فعلية

تُعد مواجهة ضمك والحزم الأكثر دقائق لعب فعلية، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي.

رقم مميز لمباراة ضمك والحزم

وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، مساء اليوم الاثنين، إلى أن أكثر مباراة شهدت دقائق لعب فعلية في الجولة التاسعة هي مواجهة ضمك والحزم بـ62:52 دقيقة فعلية.

ولعب ضمك والحزم على ملعب نادي ضمك، وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من الفريق صاحب الأرض، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 4\1، ليواصل صحوته في دوري روشن السعودي خلال الجولات الأخيرة.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة التاسعة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ23 نقطة، ثم التعاون برصيد 22 نقطة، يليه النصر، الاتحاد والأهلي بـ19 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق، ثم الوحدة برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء صاحب المركز التاسع.

ويقع ضمك في المركز العاشر برصيد 10 نقاط، ثم الخليج والشباب بـ9 نقاط، يليه الرياض بـ8 نقاط، ثم الأخدود، أبها والطائي برصيد 7 نقاط، ثم الرائد بـ5 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الترتيب بـ3 نقاط.