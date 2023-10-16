مبيعات آيفون 15 الأسوأ في تاريخ أبل

كشف تقرير جديد عن انخفاض مبيعات أحدث تشكيلة هواتف من شركة أبل وهي سلسلة آيفون 15، حيث لا يتم بيعها بشكل جيد في الصين، بسبب مشاكلها المتعددة.

مبيعات آيفون 15

ووفقًا لبحث جديد تم الكشف عنه عبر بلومبرج، مقارنة بالفترة نفسها لجهاز iPhone 14 من العام الماضي فيقدر المحللون انخفاضًا بنسبة 4.5%، وهو ما يعادل، على نطاق شركة أبل، انخفاضًا في عدد الأجهزة المباعة بملايين الأجهزة، وانخفض سهم أبل بنسبة 1٪ في تداول ما قبل السوق بسبب الأخبار.

وفي الأسابيع الأخيرة منعت الولاية أيضًا المسؤولين الحكوميين من استخدام أجهزة iPhone في أماكن العمل، بسبب المخاطر الأمنية، وقد يجادل البعض بأن علامة أبل التجارية قد شوهت ثقافيًا نتيجة لذلك.

أرباح شركة أبل

وستعلن شركة أبل عن نتائج أرباحها الربع سنوية في الثاني من نوفمبر، بما في ذلك مبيعات الفترة من يوليو إلى سبتمبر، والتي تتضمن الأسبوع الأول من مبيعات iPhone 15.

سيكون المستثمرون متشوقين لمعرفة كيفية مقارنة الإيرادات المُبلغ عنها من وحدة أعمال iPhone بالعام السابق، والتوقعات المتفق عليها، يعد الاستقبال لجهاز iPhone الجديد أيضًا عاملاً رئيسياً للمبيعات في الفترة الحالية.

مشاكل آيفون 15

قدم ملاك هواتف آيفون 15 شكاوى عديدة، بسبب ارتفاع حرارة هواتفهم، وتعطل الواي فاي، بينما ظهرت مشكلة ثالثة جديدة لدى بعض مستخدمي هذه الأجهزة.

وتتعلق المشكلة الجديدة بتوقف شاشات الهواتف عن العمل فجأة، ونصح موقع iPhones.ru، مالكي الهواتف التي تظهر فيها هذه المشكلة بالتوجه إلى مراكز الصيانة المعتمدة لشركة آبل، وإذا قرر المختصون أن المشكلة هي بسبب خلل في الهاتف نفسه سيتم استبدال الهاتف بهاتف آخر جديد.