متصفح brave ينافس كروم وسفاري بـ7 مزايا حصرية

مع تزايد عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم أصبحت الخصوصية مشكلة تؤرق الجميع، لكن متصفح brave يؤكد أنه يضمن لمستخدمه مزايا الأمان أونلاين وحماية الخصوصية والوقاية من الإعلانات التطفلية التي تزعج مستخدمي العديد من متصفحات الانترنت الأخرى.

ما هو متصفح brave ؟

هو متصفح إنترنت مثل جوجل كروم وموزيلا فايرفوكس وسفاري وغيرها من تطبيقات الويب التي تسهل عملية التنقل والتجول في المواقع، ويدعن المتصفح الجديد كافة أنظمة التشغيل سواء على نظام الويندوز أو نظام ماك أو IOS على حد سواء.

حظر أدوات التتبع

افتراضيًا، يقوم Brave بحظر أدوات التتبع والإعلانات على مواقع الويب التي تزورها، مما يحافظ على خصوصيتك عبر الإنترنت، كما يوفر المتصفح مزايا حظر الإعلانات، ونوافذ التصفح المتخفي، والبحث الخاص، وإضافة VPN لفتح المواقع المحجوبة.

التبديل في 60 ثانية

يمكنك استيراد الإشارات المرجعية والإضافات وحتى كلمات المرور المحفوظة في المتصفحات الأخرى بسرعة في حال قررت الانتقال إلى متصفح brave ويستغرق التبديل دقيقة واحدة فقط.

البحث السريع

كما يقدم Brave بحثًا مستقلاً، ومكالمات فيديو مجانية، وقوائم تشغيل دون اتصال بالإنترنت، وحتى موجز أخبار قابلاً للتخصيص، كما تساعد عملية حظر الإعلانات وأجهزة التتبع في تقليل العناصر المرئية أو المخفية على المواقع التي تزورها وهذا يعني تحميلاً أسرع للصفحة، وعمرًا أفضل للبطارية، وحتى توفير بيانات الهاتف المحمول.

مزايا حصرية

كما يوفر المتصفح الجديد العديد من المزايا التالية :