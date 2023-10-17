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مطالبات بالإغلاق وسرعة تعويض المتضررين

متضررون من مكاتب الاستقدام المخالفة : الغرامة لا تكفي

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ صباحاً
متضررون من مكاتب الاستقدام المخالفة : الغرامة لا تكفي
المواطن - فريق التحرير

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تعتبر مكاتب الاستقدام المخالفة، مشكلة تؤرق الكثير من الأسر في السعودية، وبالرغم من وجود عقوبات تتمثل في الغرامات المالية إلا أن البعض يطالب بمضاعفة الغرامات.

إغلاق مكاتب الاستقدام المخالفة

وطالب بعض المتضررين بأن تتضمن العقوبات إغلاق المكاتب المخالفة بدلا من فرض غرامات مالية قد لا تكون مؤثرة، حيث قال أحد المستفيدين عبر منصة مساند : “ألا توجد عقوبة مثل إيقاف مكتب الاستقدام لفترة عند عدم الالتزام بالعقد لأن الـ ١٥% غرامة لا تكفي بصراحة مقابل تعطيل مصالح الناس”.

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التستر على العمالة

وقال مستفيد آخر : “رفعت عدة شكاوى على منصة مساند اشكي مكتب الاستقدام الذي يتستر على العاملة بعد أن تم استخراج خروج نهائي لها وانتهت المدة النظامية ولم يسفرها بل قام بالتستر عليها وأعطاها لعميل ثانٍ وما زالت باسمي ولم يتخذ أي إجراء ضد المكتب “.

تأخر استلام الحقوق

أما أحد المستفيدين فقد عبر عن مشكلة أخرى بالقول:” لي مطالبة مالية ضد مكتب استقدام ووصلني رسالتها بتاريخ ١٠ أغسطس نصها (سيتم التواصل معكم لاستلام المستحقات خلال 20 يوم عمل ما يضيع حق وراه مساند ) وحتى تاريخه لم أستلم حقوقي..؟

استقدام العمالة المنزلية

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

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