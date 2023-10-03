متقاعدون يطالبون بتأمين طبي: تركنا العمل فسقطت المزايا

طالب متقاعدون بتطبيق غطاء تأمين طبي عليهم، حيث أكدوا أنهم يعانون من بعد التقاعد من هذه المشكلة.

وقال متقاعدون في شكوى إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر منصة إكس: إنهم كانوا في السابق خلال فترة العمل مشمولين بالغطاء التأميني الطبي، ولكن بعد التقاعد لا يوجد تأمين صحي ولا مميزات لما بعد التقاعد أو مزايا في السفر أو الخدمات الحكومية.

ودعت التأمينات المعلقين بالشكوى إلى تسجيل مقترحاتهم من خلال الرابط التالي هنا للنظر فيها.

خدمات عديدة

ومن المؤكد أن هناك الكثير من الجهود والخدمات اللوجستية التي تُقدَّم للمتقاعدين وكبار السن، حيث تبذل وزارة الموارد البشرية والصحة والعدل، والأحوال المدنية وبعض الجهات غير الربحية جهودًا مشكورة في سبيل رفع بعض المعاناة عن كبار السن، حيث يعتبر رفع مستوى جودة الحياة؛ الذي هو واحد من أبرز أهداف رؤية 2030 هدفًا هامًّا يتم العمل عليه لرفع مستوى الخدمات المقدمة لجميع كبار السن.

وبحسب آخر إحصائية، يبلغ عدد كبار السن بالمملكة (65 سنة فأكثر) قرابة مليون شخص، يُشكِّلون 3.2% من إجمالي السكان.